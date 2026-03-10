鉅亨網編譯羅昀玫 2026-03-11 04:10

美國有線電視新聞網 (CNN) 週二 (10 日) 引述熟悉美國情報評估的消息人士透露，伊朗已開始在全球最關鍵的能源運輸咽喉「荷姆茲海峽」布設水雷，為持續升溫的美伊戰爭再添重大風險。

消息人士指出，伊朗近期已在海峽部分水域布設數十枚水雷，規模目前仍屬有限，但情報評估顯示，伊朗仍保有約 80% 至 90% 的小型快艇與布雷能力，若局勢升級，其海軍與伊朗伊斯蘭革命衛隊 (IRGC) 完全具備在短時間內於航道部署數百枚水雷的能力，使航運風險急劇升高。

引述軍事評估指出，伊朗伊斯蘭革命衛隊 與伊朗正規海軍目前實際共同掌控荷姆茲海峽，具備包括分散式布雷船隊、裝載爆炸物的高速快艇，以及部署於沿岸的反艦導彈電池。

這種多點部署的戰術，足以在狹窄航道形成密集威脅，被部分情報人員形容為可構築「致命封鎖網」。

伊朗方面此前已多次警告，任何試圖通過荷姆茲海峽的船隻都可能成為攻擊目標。

荷姆茲海峽承載全球約五分之一的原油運輸量，一旦遭到封鎖，勢必對全球能源供應與金融市場造成劇烈衝擊。

自美國與以色列對伊朗發動軍事行動後，該航道的安全情勢急速惡化。熟悉情況的人士表示，當前航運風險極高，部分情報評估甚至將該海域形容為「死亡之谷」，凸顯通行風險已接近不可接受的程度。

週二稍早市場曾流傳美軍已展開護航行動，但華府官員對此予以否認。

美國能源部長萊特 (Chris Wright) 週二發文宣稱「美國海軍已成功護送油輪通過荷姆茲海峽」，不過，該貼文隨後遭到刪除。

一名美國官員隨後出面澄清部長說法並不屬實。美國能源部與五角大廈目前也未對相關問題做出進一步回應。

伊朗伊斯蘭革命衛隊回應美國能源部長相關說法時強調，所謂「美國海軍護送油輪通過荷姆茲海峽」純屬謊言，美國及其盟友的任何行動都將在伊朗導彈和無人機的射程範圍內被阻止。

美國總統川普週一提到，美國政府正在評估一系列壓低油價的選項，包括可能為商船提供海軍護航，以確保能源航道維持通行。

在全球能源市場高度緊繃之際，荷姆茲海峽安全局勢已成為油價與金融市場波動的核心變數。市場人士指出，一旦伊朗大規模布雷或正式封鎖航道，全球能源供應鏈將面臨前所未有的壓力，油價可能迅速攀升，並對通膨、航運與全球經濟造成連鎖衝擊。