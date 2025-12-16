鉅亨網編譯莊閔棻 2025-12-16 11:00

上週聯準會（Fed）例行政策會議中，市場最關注的降息決定可能掩蓋了一個更重要的訊號：聯準會宣布啟動「儲備管理購買計畫」（Reserve Management Purchases, RMP），透過購買短期美國公債擴張資產負債表，為金融市場提供額外流動性。

根據《Business Insider》報導，對許多投資者而言，聯準會資產負債表的變動常常不被注意，他們主要依據利率調整和貨幣政策預期操作。然而，從歷史上看，聯準會的公債購買計畫一直是影響利率並提升市場流動性的重要工具。

TS Lombard 董事總經理兼首席美國經濟學家 Steven Blitz 表示，上週會議中宣布新的公債購買計畫，很可能是最重要的細節之一。

Blitz 寫道：「聯準會降息並表示『就先這樣，等數據出來再說』，這並不令人意外，也遠不如資產負債表購買重啟所傳遞的訊號重要。」

什麼是儲備管理購買？

上週三（10 日），聯邦公開市場委員會（FOMC）表示，聯準會的儲備金餘額已降至「充足水準」，將從週末開始「持續性地」購買短期美國公債。

聯準會每月將購買約 400 億美元的美國公債，並預計在春季逐步減少規模。聯準會的儲備金餘額在 10 月降至 2.8 兆美元的低點，為近三年來的最低水準。

這與聯準會以刺激經濟活動為目的的量化寬鬆計畫不同，儲備管理購買主要是為了維持金融市場穩定，而非直接調整貨幣政策或利率。

儲備管理購買對市場的重要性

減緩短期資金壓力

銀行儲備金不足可能增加金融系統短期資金壓力，因此，聯準會的儲備管理購買計畫屬於技術性操作，而非貨幣政策調整，但對市場仍有重要影響。

上週，銀行、券商及其他市場參與者借入短期資金變得更容易。根據紐約聯準會數據，隔夜擔保融資利率（SOFR）從上週三的 3.9% 降至週末的 3.67%，為近三年最低水準。

部分市場評論人士指出，這可能顯示銀行體系存在脆弱性。因電影《大賣空》（The Big Short）而聞名的知名投資人 Michael Burry 就認為，聯準會必須提供流動性支援，本身就是令人擔憂的訊號。

他在 X 發文表示：「如果美國的銀行系統沒有超過 3 兆美元的儲備金／聯準會的生命線就無法運作，那不是力量的象徵，而是脆弱警訊。美國的銀行正在過快變得脆弱。」

不過，也有觀點認為，這是聯準會確保市場穩定所必需的操作。Glenmede 策略師指出：「適度擴張資產負債表是必要的，以應對伴隨持續經濟成長而來的儲備需求成長。」

對市場走勢與利率的影響

德意志銀行指出，啟動儲備管理購買計劃代表著聯準會自 2022 年結束量化寬鬆以來，首次真正擴張資產負債表。

摩根大通分析師表示：「25 個基點降息符合預期，但真正推動市場反應的是每月 400 億美元的短期公債購買。」

摩根士丹利也指出，儲備管理購買雖非量化寬鬆，但增加流動性的最終效果卻與之類似。

該銀行週一（15 日）表示：「更重要的是，這些購債行動為市場提供額外流動性，並結合降息措施，顯示聯準會對未達通膨目標的擔憂較低。」

美國銀行（BofA）認為，這種類似量化寬鬆的效果可能使長天期公債殖利率下降。

該行預測，若聯準會在 2026 年進行約 3,800 億美元儲備管理購買，10 年期美國公債殖利率將下降 20 至 30 個基點。