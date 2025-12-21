鉅亨網編譯莊閔棻 2025-12-21 09:20

根據《富比士》富豪榜，特斯拉 (TSLA-US) 執行長馬斯克淨資在週五（19 日）晚間暴增至 7490 億美元。這一增幅主要來自美國特拉華州最高法院恢復了去年被撤銷的特斯拉股票選擇權，總價值達 1390 億美元。

馬斯克淨資突破7490億美元！特斯拉薪酬方案裁定助力全球首富再創紀錄。(圖：Shutterstock)

根據《路透》報導，馬斯克 2018 年的薪酬方案原本價值 560 億美元，但去年被下級法院裁定「難以想像」而遭撤銷。

不過，特拉華州最高法院週五裁定，2024 年的判決不當且對馬斯克不公平，正式恢復了這份薪酬方案。

本週早些時候，隨著其太空探索公司 SpaceX 可能上市的消息傳出，馬斯克成為史上首位淨資突破 6000 億美元的人，鞏固其在全球富豪榜的領先地位。

去年 11 月，特斯拉股東單獨批准了一項價值 1 兆美元的薪酬計畫，這是史上最大企業薪酬方案。投資人同時支持馬斯克將特斯拉轉型為人工智慧（AI）與機器人技術巨擘的願景。