鉅亨網編譯莊閔棻 2025-12-28 14:00

OpenAI 正持續投入龐大資金於人工智慧（AI）模型訓練、算力部署與資料中心等基礎建設，其資金消耗速度之快，已成為全球科技與資本市場高度關注的焦點。

OpenAI的千億賭局：帝國基石還是紙牌危樓？。(圖：Shutterstock)

根據《財富》中文網報導，OpenAI 正以約 7,500 億美元估值啟動新一輪募資，籌資規模上看數百億美元。其中，亞馬遜傳出將投資約 100 億美元。

為支撐不斷成長的模型訓練與服務運算需求，OpenAI 持續加碼算力投資，大舉興建為 AI 晶片供電的資料中心，擴充雲端與運算資源。

OpenAI 表示，必須不斷強化由模型與應用組成的服務架構，以支撐日益擴大的用戶規模，目前全球已有超過 8 億名用戶使用其相關產品。

然而，龐大的資金投入也引發市場疑慮。部分觀察者形容，OpenAI 的擴張速度宛如摩天大樓快速拔地而起，但相關預算與投資規模的成長，甚至超過實體建設本身。

一些質疑者認為，若商業模式與獲利結構尚未成熟，其快速擴張的「建築群」恐怕面臨結構性風險。

《財富》指出，從目前發展階段來看，OpenAI 仍屬於高速成長型企業，而非進入穩定收割期，其長期是否具備承載龐大資本支出的能力，仍有待市場與時間驗證。

然而，外界關注的焦點，已不僅是成長速度，而是 OpenAI 的 AI 技術路線、資金配置與商業模式之間，是否能形成可持續的長期結構。

在高成本壓力與市場高度期待同時加諸之下，OpenAI 能否在擴張與穩健之間取得平衡，將成為左右其未來發展的重要關鍵。

專家觀點分歧：穩健擴張還是策略冒進？

這種不確定性，也反映在產業專家的評估分歧上。

科技產業分析師 Rob Enderle 指出，他期望看到 OpenAI 建立更清晰且穩固的發展基礎，特別是在產品可信度與企業級 AI 應用層面，這將直接影響大型企業客戶的採用意願。

Enderle 進一步指出，OpenAI 在過去一段時間的策略方向上曾出現偏移。他提到，自 2023 年 11 月執行長 Sam Altman 短暫離職後復職，公司原有的獨立安全與倫理監督機制逐漸被弱化，可能影響長期治理結構。

在他看來，OpenAI 目前同時在多條戰線與競爭對手交鋒，策略上偏向被動回應市場變化，缺乏明確的產品路線圖與資源優先順序，卻持續擴大資金支出，可能成為未來經營上的潛在風險。

不過 Enderle 認為，這些作法都是非常被動的，缺乏足夠的策略性。

針對 OpenAI 持續推出新 AI 模型、新產品，以及同步推進大規模「星際之門」資料中心計畫，Enderle 將其比喻為過去快速崛起的網路公司如網景（Netscape），警告若缺乏紀律，恐在高速擴張中失去方向。

長期投資視角：AI 超級週期的押注

與此同時，Futurum Research 創辦人 Daniel Newman 則持較為樂觀的看法。他認為，將 OpenAI 視為潛在「危樓」，隨時可能倒塌，可能忽略了 AI 產業所處的長期超級週期。

Newman 將 OpenAI 當前的 AI 發展階段，比作 Netflix(NFLX-US) 仍以 DVD 郵寄服務為主的早期時期，認為這只是更大範式轉變的前奏。

從長期需求與價值創造角度來看，他認為 OpenAI 對算力與基礎設施的大規模投資，屬於策略性投資，而非單純冒進。

Newman 表示：「我認為 OpenAI 今天擁有的是高品質的、未來 3D 模擬和建築效果圖，真正的問題是 OpenAI 能否獲得足夠的市場佔有率來建造它設想的豪宅。」

Newman 指出，OpenAI 的最終目標，是成為具備超級規模的 AI 平台企業，整合基礎設施、應用服務、資料、工作流程與智慧工具，讓用戶能在單一平台取得多元服務。

他強調，這是一項高度雄心勃勃的藍圖，成功與否仍有不確定性，但一旦實現，其投資規模將具有合理性。

黏著度成關鍵：資金能否轉化為長期價值？

Gartner 諮詢公司首席分析師 Arun Chandrasekaran 則指出，OpenAI 的快速成長與龐大資金承諾，本質上仍是一場高風險投資。

他認為，支撐這座「AI 房屋」的關鍵，不在於投資金額本身，而在於產品對用戶的黏著度。

他表示，核心在於企業與開發者的轉換成本是否足夠高，以及模型層與應用層能否形成難以取代的使用體驗。