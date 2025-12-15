鉅亨網編譯莊閔棻 2025-12-15 10:22

矽谷的人才爭奪戰仍在持續，各大科技公司為了吸引最優秀的人工智慧（AI）人才展開激烈競爭。然而，微軟 (MSFT-US) AI 執行長 Mustafa Suleyman 近日表示，微軟不打算透過高額薪酬與 Meta(META-US) 等科技巨頭競爭，他對 Meta 的做法也不認同。

矽谷AI人才戰升溫！微軟AI執行長拒與Meta比薪酬、強調團隊文化與選才策略。(圖：REUTERS/TPG)

根據《Business Insider》報導，Suleyman 指出，他不打算與 Meta 等公司比拼天價薪酬。

‌



談到 Meta 向工程師提供的 1 億美元簽約獎金，以及用來吸引頂尖 AI 研究員的 2.5 億美元待遇時，他認為「沒有人能提供與那些條件相當的待遇」。

他進一步表示：「我認為祖克柏採取了一種特別的方式，就是傾向挖角許多個人，而不是去打造完整的團隊，而我並不認為這是正確的做法。」

Suleyman 提到，他在 DeepMind 工作期間對新進人員非常嚴格挑選；在微軟，他採取「逐步聘用」策略，優先錄用與團隊文化契合且技能符合需求的候選人，對不適合的人員則會讓其離開。

在矽谷，頂尖 AI 人才的薪酬通常高達數百萬美元。Meta 今年 6 月投資 143 億美元入股 Scale AI，被視為以收購方式挖角該公司 CEO Alexandr Wang；Google(GOOGL-US) 也以 24 億美元收購 AI 程式設計平台 Windsurf 的領導團隊。

OpenAI 執行長 Sam Altman 表示，Meta 曾試圖以 1 億美元簽約獎金挖走 OpenAI 員工，而 Meta 技術長 Andrew Bosworth 則指出，OpenAI 後續提出了匹配方案。

獵才公司 True Search 執行董事 Shawn Thorne 則指出，即使是規模較小的新創公司，AI 領導階層的年薪也可達 30 萬至 40 萬美元。

Suleyman 認為，由於 AI 人才稀缺，行業內人才「輪替」是常態。他舉例，本月微軟 AI 副總裁 Amar Subramanya 跳槽至蘋果 (AAPL-US) ；微軟近期也從 DeepMind 與 OpenAI 挖角數名新進人員。