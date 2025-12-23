鉅亨網編譯莊閔棻 2025-12-23 12:20

據悉，Google(GOOGL-US) 在 12 月的員工通訊中表示，2026 年將「加大」對符合資格員工的 PERM 申請力度，這是申請美國綠卡的重要步驟。

Google將於2026擴大員工PERM申請！助力外籍人才順利取得綠卡。(圖：Shutterstock)

根據《Business Insider》報導，符合 PERM 資格的 Google 員工將於明年第一季收到外部律師的聯絡。

‌



PERM（Program Electronic Review Management）允許員工從工作簽證身份過渡到綠卡。

科技公司通常利用 PERM 幫助 H-1B 員工取得綠卡，使他們能在美國永久工作與生活。

今年，由於政策變動及 H-1B 簽證費用上漲，持工作簽證的科技員工面臨更多不確定性。Google 律師近期也建議持工作簽證的員工避免國際旅行，因可能遭遇「顯著」的審理延遲。

根據 Google 員工通訊，只有符合特定條件的員工才有資格申請 PERM。其中一項要求是必須擔任需要學歷與相關工作經驗的職位。

此外，員工必須在 Google 辦公室工作才能符合資格。通訊中指出：「遠端工作的 Googler 必須同意調回辦公室，才能符合 PERM 申請資格。」

PERM 申請流程旨在確保聘用外籍員工不會損害美國本地勞工的工作機會與條件。因此，僱主需證明沒有合格的美國公民可填補該職位。

根據《Business Insider》先前報導，Google 在 2023 年 1 月暫停 PERM 申請，當月也裁員 12,000 名 員工。

據了解，今年 Google 只為少數員工提交 PERM 申請，而對 2026 年的公告則意味著計劃大幅擴張。

通訊提醒，申請 PERM 有門檻。職級在 Level 3 或以下的員工較難符合條件。此外，若員工 「公司表現不良」，亦無法申請 PERM。