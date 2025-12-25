鉅亨網編譯余曉惠 2025-12-25 15:00

輝達 (NVDA-US) 股價近期承受壓力，市場對人工智慧 (AI) 支出持悲觀論調，也擔憂輝達主導地位受到潛在威脅。這些問題將延續至新的一年，但隨著人工智慧 (AI) 基礎建設持續推進，華爾街對 2026 年仍保持信心。

輝達2026年投資運勢：新GPT模型與中國出口成風向球 (圖:Shutterstock)

輝達股價從 10 月 29 日每股 207.04 美元的歷史高點一度下跌 17.4%，目前略微回升，但截至周三仍低於高點約 9%。該股周三收在每股 188.61 美元。

‌



雖然輝達股價今年累計上漲 40.9%，仍遜於費城半導體的 44.3% 漲幅，與去年 171.2% 飆升相比大幅放緩。

全球算力供需

Argent Capital Management 投資組合經理 Jed Ellerbroek 表示，市場對算力需求仍強，而輝達是少數供應大部分市場的公司之一，使其供應鏈在近年來顯著擴張。

Ellerbroek 預期 2026 年運算需求將持續超過供應，而且不認為目前會出現 AI 泡沫。供應鏈短缺是其中一個原因：美國電力短缺，記憶體也短缺，這些領域短期內不會供應過剩。

他還指出，台積電 (TSMC) 擴產策略保守並藉此保持定價權，因而授權輝達和 Apple 等客戶維持毛利率。

毛利率與財務體質

Gabelli Funds 經理人 John Belton 表示，記憶體市場的供需失衡在可預見的未來仍將持續，但預料下半年會改善。

輝達在 11 月財報中提供的毛利率預測仍在 70% 中段，顯示該公司已為市場吃緊做好準備，並鎖定良好價格。

AI 模型升級

Argent 的 Ellerbroek 表示，他期待觀察新 AI 模型利用輝達最新 Blackwell 晶片及即將推出的 Rubin 晶片訓練後的表現。

OpenAI 下一代 GPT 大型語言模型預定明年初推出，可能是市場上首批使用 Blackwell 訓練的 AI 模型。

他說：「我們需要看到這些 AI 模型在品質、功能、產品應用和影響企業和消費者方面，有重大提升。」

Gabelli 的 Belton 也認為，OpenAI 新 GPT 模型及後續表現對輝達非常重要。新模型的成功可凸顯 AI 技術發展現況，以及輝達的領先地位。

通用晶片面對 ASIC

Belton 把市場對 OpenAI 新 GPT 模型的反應，與 Google Gemini 3 的發布相比。Google(GOOGL-US) 過去被視為 AI 落後者，但 Gemini 3 亮相後從追兵躍居微領先者，激勵投資人。

Gemini 3 使用 Google 與博通 (Broadcom)(AVGO-US) 共同開發的客製化晶片訓練，引發輝達 GPU 與 ASIC 競爭力的討論。

Belton 認為，市場更關注 Google Gemini 與 OpenAI ChatGPT 的競爭，而非晶片本身。他補充說，客製化晶片對輝達未帶來實質威脅，因商用晶片通用性強，適用於多數資料中心。

AI 基建進展

Belton 表示，未來幾個月市場將關注 OpenAI「星際之門」(Stargate) 資料中心的建設進度。從 OpenAI 身上，市場可獲得 AI 基建財務方面的數據。

可參考的正面指標將是，OpenAI 2026 年年度經常性收入目標的更新。

OpenAI 下一輪募資目標 1000 億美元，估值可能達 8300 億美元，預定第 1 季季末完成。

Belton 說：「只要這些指標方向正確，就算 AI 基建進度延遲，長期投資人仍會感到安心。」

他建議 2026 年觀察 OpenAI 是否能成為良好的合作夥伴，還是造成過度建設壓力的「累贅」。

中國市場與出口政策

Freedom Capital Markets 董事總經理 Paul Meeks 表示，2026 年他將密切關注輝達 GPU 對中國的出口。

輝達已告知中國客戶，計劃 2 月開始出貨 H200 晶片。報導指出，H200 晶片將用於訓練 OpenAI、Meta(META-US) 等公司強大的 AI 模型，性能遠超過之前為中國設計的 H20 晶片。