鉅亨網編譯段智恆 2025-12-24 23:10

AI贏家不只有輝達！這五檔股票也被捧紅了(圖：REUTERS/TPG)

隨著多家大型科技公司今年合計投入約 3,800 億美元，用於資料中心與相關基礎設施建置，記憶體、儲存設備、光纖與網通設備等供應鏈股價明顯受惠，其中多檔個股年內漲幅已超過三倍，成為 AI 題材下的另一批贏家。

市場預期，隨著估值水準明顯墊高，投資人將在 2026 年更加嚴格檢視這些公司的成長動能與基本面表現。

Lumentum：光纖與光學連結需求爆發

總部位於加州聖荷西的 Lumentum(LITE-US)，主要生產光纖網路所需的雷射晶片、收發模組與光學元件，過去客戶以電信業者與裝置製造商為主。隨著 AI 伺服器對高速光學連結需求大增，Lumentum 業務結構明顯轉向資料中心。

該公司股價今年以來大漲 361%，市值突破 270 億美元。最近一季營收年增 58% 至 5.33 億美元。執行長赫爾斯頓 (Michael Hurlston) 表示，目前約六成營收來自雲端與 AI 基礎設施。市場預期，公司截至明年 6 月的年度營收將成長 58%，但後續兩年增速可能放緩。

威騰電子：資料儲存成 AI 燃料

威騰電子 (Western Digital)(WDC-US) 為全球三大硬碟製造商之一，股價今年上漲約 296%。隨著 AI 模型與應用對資料儲存需求急速增加，資料中心對大容量硬碟的需求同步攀升。

威騰電子最近一季營收年增 27% 至 28.2 億美元，公司指出，AI 客戶對高容量、單價較高的硬碟需求，有助提升整體獲利能力。市場預估，公司 2026 會計年度營收成長約 23%，之後成長幅度將趨緩。威騰電子今年 2 月分拆快閃記憶體業務 Sandisk，後者市值已超過 350 億美元。

美光：高頻寬記憶體供不應求

美光近期財報表現優於市場預期，股價今年已上漲 228%。公司高層表示，記憶體產能已「全數售罄」，甚至關閉部分消費性產品線，將產能轉向 AI 應用。市場預估，美光截至 8 月的年度營收幾乎倍增，但之後成長速度將大幅放緩。

希捷：硬碟需求隨 AI 擴張

希捷第三季營收年增 21% 至 26.3 億美元。公司高層表示，AI 正重新定義資料與儲存的經濟價值。分析師指出，資料中心客戶多以預先簽訂訂單方式確保供貨，庫存壓力有限。市場預估，公司未來兩年營收成長將逐步放緩。

Celestica：AI 網通與客製晶片受惠者