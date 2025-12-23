鉅亨網編譯余曉惠 2025-12-23 15:30

2025 年進入尾聲，回顧一整年，很難找到比輝達 (NVDA-US) 對華爾街和人工智慧 (AI) 熱潮影響更大的哪家公司，投資人密切關注輝達執行長黃仁勳的每一步行動，無論是與美國總統川普會面，或是與三星、現代汽車高層一起吃炸雞喝啤酒的夜晚。

從DeepSeek危機到H200解禁：輝達2025年15大重磅事件回顧

輝達 2025 年營收飆升至 1871 億美元，市值一度突破 5 兆美元，雖然後來回落至約 4 兆美元，全年經歷多次高點與低潮。以下為 Yahoo Finance 整理的 2025 年輝達最關鍵 15 件大事：

1 月 6 日：CES

輝達在拉斯維加斯消費電子展 (CES) 發表一系列產品，從小型 AI 晶片到更強大的遊戲顯示卡。黃仁勳的主題演講則涵蓋物理 AI(機器人）、桌面 AI 系統以及大量 AI 軟體更新，為 2025 年的布局奠定基礎。

1 月 27 日：DeepSeek 衝擊

DeepSeek 發布 R-1 模型，聲稱用低階處理器訓練成功，引發 AI 熱潮恐慌，輝達市值單日蒸發近 6000 億美元。儘管後續證明訓練與運行 AI 模型不同，使用高效能晶片仍可提升表現，但輝達股價直到 6 月才回到 DeepSeek 事件前水平。

3 月 18 日：GTC 公布 Blackwell Ultra 晶片

在聖荷西舉行的輝達 GTC 大會上，黃仁勳發表 Blackwell Ultra GPU 及 GB300 超級晶片。黃仁勳表示，這些產品針對「AI 推理時代」設計，可大幅提升 DeepSeek R-1 等模型效能。

4 月 2 日：解放日關稅衝擊

川普宣布對多國與商品徵收關稅，引發股市大跌，輝達股價從每股 110 美元跌至 94.31 美元，直到 4 月 9 日才回到原先水準。

4 月 15 日：H20 晶片實質禁售中國

川普政府要求輝達在供應專為中國市場設計的 H20 晶片到中國之前，需取得出口許可，此舉實質上等同禁售。輝達因此在第 1 季認列 45 億美元減損，第 2 季再認列 40 億美元。

7 月 9 日：市值突破 4 兆美元

受益於 AI 晶片領先地位，儘管受到 DeepSeek 衝擊與中國禁售影響，輝達股價仍持續上漲，成為首家市值突破 4 兆美元的公司。自 2023 年突破 1 兆美元以來，短短三年即增加 3 兆美元市值。

7 月 14 日：H20 晶片重新銷售中國

黃仁勳成功說服政府，川普政府允許輝達將 H20 晶片賣往中國。黃仁勳還指出，美國若完全切斷市場將落後競爭。

9 月 22 日：OpenAI 投資 1000 億美元

輝達宣布對 OpenAI 投資 1000 億美元，建設 10GW 以上的資料中心，支援 GPT 模型訓練與運行。此舉引發市場對 AI 投資循環的討論，部分分析師警告 AI 泡沫可能形成。

10 月 17 日：首顆 Blackwell 晶片於美國生產

10 月 29 日：市值衝上 5 兆美元

輝達市值突破 5 兆美元，距突破 4 兆僅數月。該時段公司宣布與 Uber 等新合作，也因黃仁勳將與川普、習近平會談而受到市場矚目。

10 月 30 日：與三星、現代高層一起吃炸雞

黃仁勳在南韓與三星、現代汽車高層共進炸雞，照片走紅，象徵個人明星效應爆棚。

11 月 19 日：獲准向中東出貨

輝達獲准向沙烏地阿拉伯與阿聯出貨超過 6 萬片 Blackwell 晶片，推動「主權 AI」概念，讓各國可擁有自家 AI 資料中心。部分分析師擔憂，可能讓美國對手國取得晶片技術。

11 月 25 日：針對 Google TPU 推文反擊

面對 Google 可能提供 Meta(META-US) 自研 TPU 的消息，輝達在推特上強調其 GPU 世代領先，並指出自家晶片可支援所有 AI 模型。

12 月 9 日：H200 晶片批准出貨中國