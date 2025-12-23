從DeepSeek危機到H200解禁：輝達2025年15大重磅事件回顧
鉅亨網編譯余曉惠
2025 年進入尾聲，回顧一整年，很難找到比輝達 (NVDA-US) 對華爾街和人工智慧 (AI) 熱潮影響更大的哪家公司，投資人密切關注輝達執行長黃仁勳的每一步行動，無論是與美國總統川普會面，或是與三星、現代汽車高層一起吃炸雞喝啤酒的夜晚。
輝達 2025 年營收飆升至 1871 億美元，市值一度突破 5 兆美元，雖然後來回落至約 4 兆美元，全年經歷多次高點與低潮。以下為 Yahoo Finance 整理的 2025 年輝達最關鍵 15 件大事：
1 月 6 日：CES
輝達在拉斯維加斯消費電子展 (CES) 發表一系列產品，從小型 AI 晶片到更強大的遊戲顯示卡。黃仁勳的主題演講則涵蓋物理 AI(機器人）、桌面 AI 系統以及大量 AI 軟體更新，為 2025 年的布局奠定基礎。
1 月 27 日：DeepSeek 衝擊
DeepSeek 發布 R-1 模型，聲稱用低階處理器訓練成功，引發 AI 熱潮恐慌，輝達市值單日蒸發近 6000 億美元。儘管後續證明訓練與運行 AI 模型不同，使用高效能晶片仍可提升表現，但輝達股價直到 6 月才回到 DeepSeek 事件前水平。
3 月 18 日：GTC 公布 Blackwell Ultra 晶片
在聖荷西舉行的輝達 GTC 大會上，黃仁勳發表 Blackwell Ultra GPU 及 GB300 超級晶片。黃仁勳表示，這些產品針對「AI 推理時代」設計，可大幅提升 DeepSeek R-1 等模型效能。
4 月 2 日：解放日關稅衝擊
川普宣布對多國與商品徵收關稅，引發股市大跌，輝達股價從每股 110 美元跌至 94.31 美元，直到 4 月 9 日才回到原先水準。
4 月 15 日：H20 晶片實質禁售中國
川普政府要求輝達在供應專為中國市場設計的 H20 晶片到中國之前，需取得出口許可，此舉實質上等同禁售。輝達因此在第 1 季認列 45 億美元減損，第 2 季再認列 40 億美元。
7 月 9 日：市值突破 4 兆美元
受益於 AI 晶片領先地位，儘管受到 DeepSeek 衝擊與中國禁售影響，輝達股價仍持續上漲，成為首家市值突破 4 兆美元的公司。自 2023 年突破 1 兆美元以來，短短三年即增加 3 兆美元市值。
7 月 14 日：H20 晶片重新銷售中國
黃仁勳成功說服政府，川普政府允許輝達將 H20 晶片賣往中國。黃仁勳還指出，美國若完全切斷市場將落後競爭。
8 月 11 日：中國銷售需上繳 15%
雖然允許銷售，但美國政府規定需抽 15% 銷售額，超微 (AMD-US) 也同樣適用。投資人認為拿到 85% 收入總比之前 0% 好，因此對股價影響有限。
9 月 22 日：OpenAI 投資 1000 億美元
輝達宣布對 OpenAI 投資 1000 億美元，建設 10GW 以上的資料中心，支援 GPT 模型訓練與運行。此舉引發市場對 AI 投資循環的討論，部分分析師警告 AI 泡沫可能形成。
10 月 17 日：首顆 Blackwell 晶片於美國生產
在美國推動晶片回流政策下，輝達首顆 Blackwell 晶片完成美國生產。輝達自身不生產晶片，而是委託台積電 (TSM-US) 代工。
10 月 29 日：市值衝上 5 兆美元
輝達市值突破 5 兆美元，距突破 4 兆僅數月。該時段公司宣布與 Uber 等新合作，也因黃仁勳將與川普、習近平會談而受到市場矚目。
10 月 30 日：與三星、現代高層一起吃炸雞
黃仁勳在南韓與三星、現代汽車高層共進炸雞，照片走紅，象徵個人明星效應爆棚。
11 月 19 日：獲准向中東出貨
輝達獲准向沙烏地阿拉伯與阿聯出貨超過 6 萬片 Blackwell 晶片，推動「主權 AI」概念，讓各國可擁有自家 AI 資料中心。部分分析師擔憂，可能讓美國對手國取得晶片技術。
11 月 25 日：針對 Google TPU 推文反擊
面對 Google 可能提供 Meta(META-US) 自研 TPU 的消息，輝達在推特上強調其 GPU 世代領先，並指出自家晶片可支援所有 AI 模型。
12 月 9 日：H200 晶片批准出貨中國
川普在 Truth Social 發布訊息，批准輝達將 H200 晶片賣往中國，H200 晶片落後 Blackwell Ultra 兩代。此舉雖然對輝達營收有利，但仍存在交易取消的風險。
