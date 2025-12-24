鉅亨網編譯段智恆 2025-12-24 21:56

輝達測試暫停？英特爾18A製程遇考驗 盤前股價挫逾3%(圖:Reuters/TPG)

根據《路透》報導，輝達近期曾測試英特爾的 18A 製程技術，但隨後未再繼續推進相關計畫。報導引述兩名知情人士指出，測試已暫停，但未說明具體原因。對此，輝達與英特爾皆未立即回應置評請求；英特爾發言人僅表示，18A 製造技術「進展順利」。

18A 被視為英特爾重返先進製程競賽的關鍵技術。英特爾近期已在美國亞利桑那州奧科蒂洛 (Ocotillo) 廠區啟用 Fab 52 新廠，成為首座進入量產階段、採用 18A 製程的工廠。英特爾指出，18A 是目前在美國本土開發並部署的最先進製造技術，象徵公司推動先進晶片在地生產的重大里程碑。

輝達去年 9 月宣布投資 50 億美元入股英特爾，時點緊接美國政府決定取得英特爾約一成股權之後。由全球市值最高、且為人工智慧 (AI) 晶片主要設計商的輝達出手投資，一度被市場視為對英特爾前景的背書。不過，該投資並未包含輝達必須委託英特爾代工晶片的承諾。

從技術層面來看，18A 包含兩項被英特爾形容為產業突破的關鍵創新。首先是電晶體架構，18A 將成為英特爾首批採用「全環繞閘極」(Gate-All-Around) 電晶體的產品。該技術可更精準控制電流開關，有助於在有限面積內整合更多電晶體，同時提升效能並降低耗電。