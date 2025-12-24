鉅亨網編譯段智恆 2025-12-24 20:40

根據《路透》周三 (24 日) 報導，中國近日對歐盟乳製品加徵關稅，被市場解讀為在國內乳品供過於求、產業連年虧損的背景下，為本土乳業爭取喘息空間，同時也向歐盟釋出明確的貿易訊號。分析指出，此舉不僅有助中國乳品業者轉向高毛利產品，也反映北京在貿易摩擦中持續採取「以關稅回應關稅」的策略。

中國乳製品市場近年面臨供需失衡問題。StoneX 乳品亞洲負責人 Yifan Li 表示，牛奶產量過剩是政府決定對歐盟乳製品課徵關稅的重要原因之一，中國整體乳品產業過去四年幾乎沒有獲利，業界形容為「持續失血」。他也指出，隨著經濟成長放緩影響政府財政，中國在 2025 年已削減部分補貼。

‌



新一輪關稅已於本周二生效，涵蓋歐盟出口至中國的無糖牛奶、鮮奶油，以及新鮮與加工起司等產品，成為歐中在電動車關稅爭端後，最新一波針鋒相對的貿易措施。

乳品供過於求 產業轉向高毛利產品

數據顯示，中國身為全球第三大牛奶生產國，去年牛奶產量已突破 4,000 萬公噸，明顯高於 2017 年的 3,039 萬公噸；但人均消費量卻因出生率下滑而減少，2024 年降至 12.6 公斤，低於 2021 年的 14.4 公斤。近年乳品價格多半低於或接近每公斤約 3.02 元人民幣的生產成本，導致不少牧場虧損經營，甚至關閉或轉售乳牛作為肉牛。

北京東方艾格農業顧問公司 (Beijing Orient Agribusiness Consultants) 乳業分析師 Lian Yabing 指出，超過九成中國乳農目前無法獲利。他認為，關稅政策為伊利、蒙牛等大型乳品企業創造機會，這些業者正加快發展奶油、鮮奶油與起司等高毛利產品。

StoneX 乳品亞洲負責人也表示，乳品過剩與消費需求改變，促使中國乳業過去一年加速轉型，對進口產品的依賴度逐漸降低。數年前僅少數龍頭企業生產奶油與鮮奶油，如今相關業者已增加至至少 40 家。

關稅具指向性 貿易訊號意味濃厚

分析人士指出，北京經常透過關稅手段表達對貿易夥伴的不滿。此次關稅中，荷蘭乳業集團菲仕蘭 (FrieslandCampina) 面臨最高 42.7% 的稅率，而包括丹麥 Arla Foods 在內的約 60 家公司，稅率則接近 30%。荷蘭、丹麥以及法國、愛爾蘭、義大利等主要乳品生產國，先前均投票支持對中國電動車加徵關稅。