鉅亨網編譯王貞懿 2025-12-25 01:31

根據《商業內幕》周三 (24 日) 報導，摩根士丹利 (MS-US) 預測 2026 年標普 500 指數將再漲 13%，受惠於強勁企業獲利和「滾動式復甦」擴散至整體美國經濟，但也點出三大可能顛覆市場的意外情境。

以下是該行關注的 2026 年三大意外情境：

一、無就業成長的生產力激增

美國經濟可能出現「無就業成長的生產力提升」，疲弱就業市場抑制薪資和通膨，但生產力仍加速提升，支撐經濟成長穩定。在此情境下，核心通膨率可能降至 2% 以下，讓聯準會 (Fed) 有空間執行寬鬆政策。

勞工部數據顯示，第二季非農企業員工每小時產出年增率達 3.3%，高於前一季的年減 1.8%。

投資人對明年降息步調的預期比聯準會更積極。聯準會官員僅規劃 2026 年降息一次，但投資人預期降息幅度將更大。

二、股債關係再次翻轉

股價通常與債券價格呈反向關係，但這種動態在 2025 年完全翻轉，股票和債券價格全年穩步上漲。摩根士丹利指出，這是因為股市陷入「壞消息即好消息」模式，疲弱經濟數據引發投資人對聯準會降息的樂觀預期，反而利多股市。

但該行表示，如果明年通膨回落至聯準會目標，這種動態可能再次反轉，公債將恢復其避險特質，風險資產重回「壞消息即壞消息」，就如同疫情前二十年低通膨時期那樣。

三、大宗商品和能源價格飆漲

包括能源在內的大宗商品在 2025 年表現強勁，2026 年可能重演。

該行策略師推測，聯準會持續降息而其他央行升息，將使美元走弱，加上刺激措施推動中國經濟反彈，這兩大因素可能導致大宗商品價格「爆發」。

「美元走弱和中國強勁消費，將推動能源價格（包括目前低於五年低點的汽油）創新高。」該行表示。

預測機構普遍看好 2026 年大宗商品表現，原因包括供給緊張、AI 交易帶動需求，以及避險資產需求增加。