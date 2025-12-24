鉅亨網編譯段智恆 2025-12-24 21:10

《路透》周三 (24 日) 報導，英特爾 (INTC-US) 執行長陳立武 (Lip-Bu Tan) 上任後不久，便捲入一場突如其來的美國政治風暴。8 月 7 日清晨，美國總統川普在 Truth Social 公開點名，指控英特爾執行長「高度利益衝突，必須立刻辭職」，讓這位晶片業老將在尚未與川普見面前，便成為白宮關切焦點。

翻身關鍵曝光！被川普點名後 陳立武用40分鐘救了英特爾(圖：REUTERS/TPG)

消息人士指出，川普公開發難後，英特爾迅速安排與總統會面。這場僅約 40 分鐘的白宮會談，最終替陳立武與英特爾爭取到關鍵喘息空間，也被外界形容為公司當前最重要的一條「生命線」。

川普點名施壓 英特爾急轉彎

不過，川普的指控迫使英特爾立刻改變節奏。公司高層緊急協調，促成陳立武進入白宮會談。外界隨後得知，這場會面最終促成美國政府承諾投資數十億美元，換取接近 10% 的英特爾股權，使政府成為公司最大股東。

這項協議不僅為英特爾注入 57 億美元現金，也讓公司被視為「戰略性過高、不容失敗」的企業。市場解讀，這可能為美國政府未來介入更多戰略產業股權投資鋪路，象徵美國產業政策邁入新階段。

40 分鐘白宮會談 關鍵交易拍板

知情人士透露，會談前，陳立武曾向多名與川普關係密切的科技界盟友求助，包括微軟 (MSFT-US) 執行長納德拉 (Satya Nadella) 與輝達執行長黃仁勳，請託對方替他背書。會談當天，僅商務部長盧特尼克 (Howard Lutnick) 與財政部長貝森特 (Scott Bessent) 陪同。

川普在會中質疑陳立武如何扭轉英特爾頹勢，並提議以政府入股方式，換取額外《晶片法案》(CHIPS Act) 資金。盧特尼克稍後公開表示，以股權作為交換「更為公平」。會後，陳立武在社群影片中喊出「讓英特爾再次偉大」，川普也高調慶祝，強調政府持股價值在輝達投資後大幅上升。

數周後，英特爾敲定與輝達的合作，獲得 50 億美元投資。英特爾股價自陳立武上任以來已上漲約 80%，漲幅明顯超越標普 500 指數與輝達。

創投出身 CEO 交易手腕受矚目

陳立武出生於馬來西亞，曾立志成為核子工程師，最終轉入創投領域，累積超過 600 筆投資，其中部分涉及中國企業。這些背景讓他一度遭川普質疑「親中」，也成為政治壓力來源。

不過，華爾街部分分析師仍肯定陳立武的談判與整併能力，認為他在資本市場與產業合作上的人脈，正好符合英特爾當前需求。英特爾發言人則強調，陳立武深度參與產品藍圖與技術決策，並非只擅長交易。

裁員、整頓與未竟的製程挑戰

上任後，陳立武大幅調整管理結構，裁撤約 15% 員工，並繞過中階管理層，直接聽取工程團隊簡報。他任命資深工程主管拉納德 (Pushkar Ranade) 為幕僚長，並升任臨時技術長。

儘管交易面進展順利，英特爾製造部門仍面臨考驗。消息人士指出，輝達近期曾測試英特爾 18A 製程，但未繼續推進。英特爾則回應，18A 進展順利，下一代 14A 製程亦吸引高度興趣。