鉅亨網編譯莊閔棻 2025-12-21 22:00

分析師上調特斯拉預期仍難帶動股價！汽車銷量悲觀前景潑冷水。(圖：Shutterstock)

根據《巴隆周刊》報導，美東時間週五，特斯拉股價開盤走高，延續先前在人工智慧（AI）類股回檔後的反彈走勢。

不過，隨著市場重新聚焦汽車交付量與需求面壓力，漲勢未能站穩。

週五，特斯拉股價盤中一度升至 490.49 美元，漲幅超過 1%，隨後漲幅回吐，終場收跌 0.5%，報 481.20 美元。

此前，Truist 證券分析師 William Stein 將特斯拉目標價由 406 美元上調至 444 美元，但仍維持「持有」評級。

他指出，這次調整主要反映該機構在新年之際，對半導體與 AI 類股估值假設的修正，而非對特斯拉基本面看法出現明顯轉變。

儘管如此，華爾街調升目標價，仍在短線上為股價提供一定支撐。

不過，市場更關注的，仍是特斯拉長期多頭、Wedbush 分析師 Dan Ives 的看法。他給予特斯拉「買入」評級，並提出華爾街最高的 600 美元目標價。

Ives 在其「2026 年科技股十大預測」中指出，特斯拉有望在 2026 年於超過 30 個城市成功推出自動駕駛計程車 Robotaxi 服務，並開始大規模生產 Cybercab，為馬斯克及其公司正式開啟自動駕駛新時代。

不過，30 多個城市的布局也被視為極具挑戰。以目前產業發展來看，Google 母公司 Alphabet(GOOGL-US) 旗下 Waymo 每週約完成 45 萬趟自動駕駛訂單，但僅在五個城市營運。

今年 6 月，特斯拉已在德州奧斯汀推出自動駕駛計程車服務，車內仍配置一名安全員坐在副駕駛座。

執行長馬斯克近日在社群平台表示，團隊正測試無安全員的自駕車輛。相關消息一度推動特斯拉股價創下盤中歷史新高，但隨後在 AI 板塊整體回調下，股價回落。

投資人普遍期待，結合 AI 訓練的 Robotaxi 將成為特斯拉新的獲利成長引擎，這也是在汽車銷量承壓的背景下，特斯拉股價今年以來仍維持雙位數漲幅的重要原因之一。

特斯拉交付量預期下修 基本面壓力浮現

不過，汽車銷量仍是市場難以忽視的關鍵因素。

德意志銀行分析師 Edison Yu 指出，預估特斯拉第四季汽車交付量約為 40.5 萬輛，低於去年同期的 49.6 萬輛，也低於 FactSet 統計的華爾街平均預期約 44 萬輛。

儘管交付量預測偏向保守，德意志銀行仍維持對特斯拉的「買入」評級，並給出 500 美元的目標價。

特斯拉汽車銷量走弱並非毫無跡象。自今年 9 月美國聯邦政府取消 7,500 美元電動車購車稅額抵免後，美國電動車市場銷售已連續數月表現疲軟，對整體需求形成壓力。