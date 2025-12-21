鉅亨網編譯莊閔棻 2025-12-21 11:40

德意志銀行分析師 Edison Yu 預計，特斯拉 (TSLA-US) 2025 年第四季的車輛交付量將低於市場共識及該行先前預測。Yu 指出，此下降主要受美國與中國市場交付量影響。儘管如此，對自動駕駛計程車 Robotaxi 發展的樂觀情緒仍支撐特斯拉長期看好評價。

德意志銀行：特斯拉第四季交付量恐不及預期。(圖：Shutterstock)

根據《Investing.com》報導，德意志銀行預測，特斯拉第四季交付量約為 405,000 輛，較去年同期下降 14%，比上一季下降 19%。

Yu 表示，交付量不足主要集中在特斯拉的核心西方市場，其中歐洲與北美的交付量預計分別下降 34% 和 33%。

儘管中國市場的交付量也預計下降，但幅度相對較小。德銀預測，中國市場交付量將下降約 10%。

截至 11 月的註冊數據顯示，特斯拉在中國註冊量接近 10 萬輛，而德意志銀行先前預測的整個季度交付量為 17.8 萬輛。

Yu 指出，歷年 12 月通常是特斯拉在中國的銷售旺季，今年也預期呈現類似模式。此外，2026 年新能源車消費稅可能調升，也可能提前拉動中國市場需求。

不過，除核心市場外，特斯拉在其他地區表現相對亮眼。德銀預測，特斯拉在主要市場之外的交付量將年增超過 60%，部分抵消其他地區的疲弱表現。

不過，較低的交付量將對特斯拉獲利能力造成壓力。Yu 預測，特斯拉剔除碳權的汽車毛利率將按季下降至 14.4%，較第三季下降 100 個基點，主要因生產與交付量減少導致固定成本攤銷降低。

展望全年，Yu 認為特斯拉 2025 年的交付量預期仍偏高。市場共識預計全年交付 166 萬輛，而德意志銀行模型預測為 162 萬輛，這代表基於其第四季假設，全年交付量將比去年同期下降 9%。

即使短期交付量與毛利面臨壓力，但 Yu 認為無人駕駛計程車 Robotaxi 的發展仍是特斯拉估值的重要支撐。

特斯拉執行長馬斯克先前曾表示，計劃在舊金山灣區部署約 1000 輛無人駕駛計程車，在奧斯汀部署超過 500 輛，但德意志銀行的追蹤數據顯示，這些目標短期內不太可能實現。

不過，特斯拉最近在奧斯汀取消安全駕駛員以進行內部驗證測試，Yu 認為這顯示更廣泛的推行可能即將到來。