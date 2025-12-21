鉅亨網編譯陳韋廷 2025-12-21 19:00

近日，OpenAI 因內部策略調整引發關注，執行長奧特曼本月初向全體員工發出「紅色警報」，要求集中資源提升核心產品 ChatGPT 的大眾吸引力，暴露出該公司在技術研發與市場需求間的深層割裂。

OpenAI陷戰略困！尖端研發難掩用戶成長疲軟 財務高歌猛進下現隱憂（圖：Shutterstock）

儘管 OpenAI 在 AI 模型的前沿探索中屢獲突破，其研發團隊開發的「推理模型」已在數學、科學及程式設計競賽中達到國際奧賽金牌水平，甚至能解決複雜邏輯難題，但這些尖端能力對普通用戶而言卻顯得「曲高和寡」。

數據顯示，ChatGPT 用戶雖持續增長，但多數僅將其用於查詢天氣、電影評分等簡單問題，而非深度推理場景。產品負責人 Nick Turley 坦言，當前以文本為中心的界面如同「80 年代 DOS 系統」，難以讓用戶發現圖像分析等功能，亟需向更直觀的生成式交互轉型。

用戶成長放緩成為更迫切的挑戰。OpenAI 年初設定年內實現 10 億週活躍用戶的目標，但截至本月僅逼近 9 億，距離目標仍有差距。

相較之下，財務表現卻呈現另一番景象，OpenAI 年化收入從今年 1 月的 60 億美元飆升至超 190 億美元，預計年底將突破 200 億大關，並打算以 7500 億美元估值啟動新一輪融資，較兩個月前估值暴漲 50%。這種「用戶成長乏力與財務高歌猛進」的分化，讓市場對其商業模式可持續性產生疑慮。

外部競爭壓力進一步加劇危機。谷歌憑藉 Gemini 模型在影像生成、程式碼處理等領域快速追趕，更依托搜尋、Chrome 瀏覽器等生態形成強大分發優勢，其自研 AI 晶片的成本效率亦領先產業。

一名 OpenAI 員工透露，該公司今年初曾降低影像生成模型優先等級，但在谷歌 8 月推出爆款工具「Nano Banana」後被迫緊急追趕，甚至引發管理層分歧。

深層矛盾源自於組織架構的割裂。 OpenAI 超千人的研究部門與其他業務單位近乎隔離，產品主管 Fidji Simo 公開指出，公司本質仍是「以研究為中心」，而非產品導向。

奧特曼本人則將大量精力投入 Sora 視訊應用、音樂生成等多條前緣賽道，導致 ChatGPT 優化資源被稀釋。

此外，技術落地時的協同問題同樣突出，例如 GPT-5 模型與 ChatGPT 個性化功能的相容曾出現效能損耗，暴露內部協作弱點。

面對多重挑戰，OpenAI 正試圖透過策略性收縮扭轉局面，但如何在保持技術領先的同時貼近大眾需求，如何在用戶成長與商業化間找到平衡，仍是這家明星企業亟待破解的難題。