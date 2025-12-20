鉅亨網編譯莊閔棻 2025-12-20 16:00

Wedbush 在最新報告中提出對 2026 年科技產業的十大投資展望，預期科技類股整體漲幅有望超過兩成。其中一項關鍵觀察是，蘋果 (AAPL-US) 與 Alphabet(GOOGL-US) 旗下 Google，可能圍繞 Gemini 平台建立更正式、具結構性的人工智慧（AI）合作關係。

Wedbush 2026年十大科技投資預測！AI成轉折點、蘋果攜手Google、輝達與特斯拉成焦點。(圖：Shutterstock)

由 Dan Ives 領軍的分析團隊指出，市場對 AI 浪潮在 2026 年的發展呈現高度分歧的情緒：

‌



一方面，AI 被視為正在加速成形的「第四次工業革命；但另一方面，若要真正推動企業端與消費端全面採用 AI，所需的資本支出規模恐高達數兆美元，這也成為投資人遲疑與不安的主要原因。

Wedbush 認為，這兩種看法並非互相矛盾，反而同時成立，並共同指向一個結論：2026 年很可能成為 AI 產業從前期布局邁向關鍵建設階段的轉折點。

Wedbush 對 2026 年十大科技趨勢的預測：

1. 分析師指出，隨著 AI 浪潮進入更深層階段，第二、第三乃至第四波衍生應用正逐步在軟體、晶片與基礎設施等領域落地，這將成為新一輪成長動能，帶動科技類股在 2026 年整體漲幅有望超過 20%。

2. 分析師進一步預期，特斯拉 (TSLA-US) 將在 2026 年於 30 多座城市完成無人駕駛計程車的商業化部署，並同步啟動智慧網約車的規模化生產，標誌著馬斯克與特斯拉正式邁入真正的自動駕駛時代。

Wedbush 給的特斯拉基本情境目標價為 600 美元，在更樂觀的情況下，股價上看 800 美元。

3、Dan Ives 及其團隊認為，蘋果與 Google 將圍繞 Gemini 相關技術正式建立 AI 合作關係，這一步驟被視為蘋果 AI 佈局的關鍵拼圖。

相關服務未來可望以訂閱模式整合進蘋果生態體系，並成為推動蘋果在 2026 年衝刺 5 兆美元市值的重要引擎。

隨著 AI 算力需求持續擴張，該公司不排除於 2026 年被大型雲端或資料中心業者收購，潛在買家包括微軟 (MSFT-US) 、Alphabet 以及亞馬遜 (AMZN-US) 。

5、網路安全被視為目前科技產業中表現最突出的次產業之一，未來也可能成為併購活動的熱區。Wedbush 點名 Crowdstrike(CRWD-US) 與 Palo Alto Networks Inc(PANW-US) 為其最看好的網路安全企業，認為兩家公司具備長期競爭優勢。

隨著這些訂單逐步轉化為實際營收，甲骨文在 2026 年股價挑戰每股 250 美元仍具想像空間。

7、分析師進一步指出，量子科技牽涉國家安全與戰略競爭層面，因而成為政策關注重點。川普政府已開始對量子相關企業進行股權投資，其中 IonQ Inc(IONQ-US) 與 Rigetti Computing Inc(RGTI-US) 被視為最具代表性的受惠標的。

8、隨著愈來愈多企業透過 Azure 和 Redmond 加速導入 AI 應用，分析團隊認為微軟將在 2026 年進入關鍵收穫期。

Ives 及其團隊預期，微軟屆時有望成為全球表現最亮眼的雲端軟體公司。

9、分析師認為，輝達 (NVDA-US) 依舊穩坐全球 AI 晶片產業龍頭地位，並有望在中美貿易協商進展下，進一步擴大對中國市場的布局。

分析團隊指出，在樂觀情境下，輝達 2026 年股價上看 275 美元，且華爾街目前仍未充分反映其需求成長動能。