鉅亨網編譯莊閔棻 2025-12-22 04:40

隨著市場步入「聖誕週」，美股交易時程將因假期而調整。週三（24 日）平安夜當天，股市將提前收盤；週四（25 日）逢聖誕節，美國股市全面休市；至週五（26 日）則恢復正常交易。

美股聖誕週開啟！第三季GDP與耐用品訂單成市場焦點。(圖：Shutterstock)

根據《巴隆周刊》報導，在假期來臨前，美國方面仍將公布第三季國內生產總值（GDP）成長的預估數據，以及耐用品訂單報告，成為投資人關注的少數經濟指標。

‌



回顧上週，美股表現相對平淡，主要指數大致在平盤附近震盪，標普 500 指數全週僅小幅上揚 0.1%。

週初市場一度走弱，主因美國勞工統計局公布數據顯示，11 月失業率升至 4.6%，寫下自 2021 年 9 月以來新高，加深投資人對就業市場降溫的疑慮。

所幸，週四（18 日）出爐的通膨數據顯示物價壓力趨緩，帶動股市連續兩日反彈，成功彌補先前跌幅。

隨著年底逼近，2025 年美股僅剩下 7 個交易日，期間缺乏重量級經濟指標釋出，也沒有大型企業安排財報公布，市場動能預料將受到假期效應限制。

展望下週，受聖誕節假期影響，美股交易天數縮短。不過，美國經濟分析局仍將於週二（23 日）公布第三季國內生產總值（GDP）成長的預估數據，同一天，美國人口普查局也將發布耐用品訂單報告，成為投資人少數可關注的經濟焦點。

12 月 22 日（週一）

芝加哥聯邦準備銀行將公布 11 月全國經濟活動指數，該指標用來綜合評估美國整體經濟表現。數值高於零代表經濟成長優於長期平均，反之則顯示動能偏弱。

由於先前政府停擺影響部分聯邦數據蒐集，該指數整合多項官方統計資料，最近一次公布仍停留在 8 月，當時數值為負 0.12。

12 月 23 日（週二）

美國經濟分析局（BEA）將發布第三季國內生產總值（GDP）成長的初步估算。市場普遍預期，第三季 GDP 年化成長率約為 3.2%，較第二季的 3.8% 略為放緩。

同日，美國人口普查局也將公布 10 月耐用品訂單數據。預估製造業耐用品新訂單將較前月下滑 1.5%，降至約 3,130 億美元；若排除運輸項目，新訂單則可望月增 0.3%，但仍低於 9 月的 0.6% 增幅。

此外，世界大型企業聯合會將公布 12 月消費者信心指數。經濟學家預測該指數為 91.7，較 11 月回升約 3 點。

消費者對整體經濟展望仍抱持保守看法，11 月的信心指數跌至疫情以來的第二低水準，僅略高於 4 月受關稅因素衝擊時所創下的低點。

12 月 24 日（週三）

平安夜當天，美國股市交易時間縮短，紐約證券交易所與那斯達克將於美東時間下午 1 點提前收盤。

12 月 25 日（週四）

適逢聖誕節，股票與固定收益市場全面休市。

12 月 26 日（週五）