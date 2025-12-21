鉅亨網編譯莊閔棻 2025-12-21 14:40

摩根大通近日發布《2026 年美國股市前瞻》報告，分析了在人工智慧（AI）驅動下、經濟呈現 K 型分化的情況中，各個產業板塊可能面臨的機會與挑戰。

摩根大通2026年美股「作戰圖」曝！精選股票一次看、「選擇性牛市」與高品質增長。(圖：Shutterstock)

摩根大通認為，投資者情緒整體而言偏向樂觀，但資金配置將更具選擇性。

報告指出，科技、工業以及部分金融板塊有望受益於長期結構性變革與資本投入的正面影響；相對地，必需消費品、住宅建築以及部分能源類股則可能因利潤空間受壓、政策監管不確定性及需求週期波動而承壓。

摩根大通在報告中指出，2026 年的投資焦點主要圍繞幾個核心主題，包括人工智慧（AI）與數據中心擴張帶來的長期成長、基礎設施建設與電氣化帶來的順風，以及企業持續追求高品質增長與營運韌性的趨勢。

報告建議，投資者應特別關注那些具備強大定價能力、長期增長動能、穩健資產負債表，並能從數據中心擴張及基礎設施投資等結構性趨勢中受益的公司。

這類企業通常在創新方面領先，受益於行業整合，且管理團隊在營運效率和資本配置上具備較高執行力，同時也可能受惠於監管或政策利好。

以下是摩根大通按板塊為 2026 年精選的股票：

板塊 股票 科技 Arista 網路 (ANET-US) Bright Horizons Family Solutions, Inc.(BFAM-US) 博通 (AVGO-US) 凱德維亞軟體 (GWRE-US) 科磊 (KLAC-US) LendingClub Corp(LC-US) Palo Alto Networks Inc(PANW-US) 賽富時 (CRM-US) 新思科技 (SNPS-US) TransUnion(TRU) VISA(V-US) 醫療保健 亞米克斯治療 (FOLD-US) 波士頓科學 (BSX-US) CVS 保健 (CVS-US) 禮來 (LLY-US) Revolution Medicines Inc(RVMD-US) 賽默飛世爾 (TMO-US) Xenon Pharmaceuticals Inc(XENE-US) 金融 全州保險 (ALL-US) 世邦魏理仕集團 (CBRE-US) 嘉信理財 (SCHW-US) 花旗集團 (C-US) 環球人壽 (GL-US) TPG RE Finance Trust Inc(TRTX-US) Valley National Bancorp(VLY-US) 能源 戴文能源 (DVN-US) 安特吉 (ETR-US) 埃克森美孚 (XOM-US) GE Vernova Inc.(GEV-US) 斯倫貝謝 (SLB-US) 威廉斯 (WMB-US) 資本貨物／工業 波音 (BA-US) 卡特彼勒 (CAT-US) CRH 集團 (CRH-US) Valmont Industries, Inc.(VMI-US) 維諦技術控股 (VRT-US) 消費 汽車地帶 (AZO-US) 卡爾瓦納 (CVNA-US) Celsius 控股 (CELH-US) 達納 (DAN-US) DraftKings 公司 (DKNG-US) 明克公司 (馬里蘭州)(MKC-US) Mohawk 工業 (MHK-US) 雷夫羅倫 (RL-US) 星巴克 (SBUX-US) 聯合航空控股 (UAL-US) Viking Holdings Ltd(VIK-US) 材料 艾利丹尼森 (AVY-US) 商業金屬 (CMC-US) PPG 工業集團 (PPG-US) 媒體與電信 Alphabet(GOOGL-US) AT&T(AT-US) 數位不動產信託 (DLR-US) 華特迪士尼 (DIS-US) Roku 公司 (ROKU-US)

股票策略展望

摩根大通預計，美國將持續扮演全球經濟增長引擎的角色，這得益於其韌性的經濟結構以及由人工智慧（AI）驅動的超級週期。

這一週期正推動企業創下資本支出新高、盈利快速增長，並在高品質增長及 AI 受益股中形成前所未有的市場集中度。

由於企業與政府均積極投資 AI 以提升生產力，並出於對落後的擔憂，AI 動能已明顯擴散至不同地域及包括科技、公用事業、銀行、醫療保健與物流等多個行業板塊。

然而，這種增長發生在 K 型分化的經濟環境下，自然造成贏家與輸家分化。華爾街流傳的「AI 憂慮之牆」可能在未來幾年仍將存在，代表市場在上行過程中仍需克服多重負面因素。

在此背景下，廣泛的市場情緒指標仍可能出現劇烈波動，正如近期市場所顯示。

儘管存在 AI 泡沫與估值擔憂，摩根大通認為，當前較高的估值倍數已合理反映了超越趨勢的盈利增長、AI 資本支出熱潮、提升的股東回報，以及更寬鬆的財政與貨幣政策。

此外，與放鬆管制及 AI 帶來的生產率提升相關的盈利好處仍被市場低估。即便 K 型復甦持續，過去一年美國可支配收入增長約 1.3 兆美元至 26.3 兆美元（名義增長 5.1%，實際增長 2.3%），家庭淨資產在 2025 年第二季末達到歷史高位 176 兆美元（過去一年增加約 10 兆美元，五年增幅達 58 兆美元）。

高 Beta 或投機性增長板塊的擁擠仍構成戰術性風險，但摩根大通指出，板塊輪動最終將利好高品質增長和低波動性股票。這兩類股票在標普 500 指數中的合併權重高達 86%。

對於標普 500 指數的展望，摩根大通持建設性看法。該行預測 2026 年底指數目標為 7,500 點，並預期未來至少兩年盈利將保持高於趨勢的增長（2026 年每股收益預計為 315 美元，2027 年為 355 美元；市場普遍預期分別為 309 美元和 352 美元）。

此展望基於摩根大通經濟學部門的假設，即聯準會將再降息兩次，隨後進入長期政策暫停期。然而，如果通膨狀況改善導致聯準會進一步降息，標普 500 指數有望在 2026 年突破 8,000 點。

1、AI 超級週期下的美國仍是全球增長引擎

儘管 AI 議題目前主要集中在美國，但全球部分地區的企業也逐漸成為供應鏈不可或缺的一環。

新興市場如中國、韓國，以及日本和少數歐元區公司，正處於從 AI 擴張中受益的有利位置，逐步參與到全球增長的浪潮中。

2、2026 年預計是 AI 股票的強勁之年，資本支出或超市場預期

「被淘汰的恐懼」（FOBO）現象正推動企業與政府加速投資，使明年可能成為解決基礎設施與算力供需失衡的重要建設期。

儘管市場對泡沫的憂慮仍在，但 AI 行業基本面依然穩健，盈利能力強，資產負債表健康。近期融資情況雖可控，但隨著長期資本支出熱潮延續，企業可能需要尋求替代資金來源。

隨著各行各業部署 AI 以開拓新收入來源或實現成本節約，AI 商業化的重要性將愈發突出。

值得注意的是，勞動密集型行業（如大型銀行與製藥公司）在普遍盈利預測中尚未充分反映 AI 帶來的成本節約效益，僅有少數公司披露相關訊息。

根據財報電話會議記錄分析，約 60% 的標普 500 指數成分股公司正在投資 AI，其中 50% 提到成本節約與效率提升。

預計到明年下半年，將有更多企業提供具體案例，展示 AI 投資的實際效益。

3、AI 加劇 K 型經濟分化，「贏家通吃」局面持續

隨著 AI 題材減輕了市場對宏觀疲軟、盈利放緩或政策變化的擔憂，標普 500 指數與「舊經濟」的脫鉤現象愈加明顯。

摩根大通指出，其 AI 30 股票目前佔標普 500 指數市值的 44%（包括「美股七巨頭」與博通占 39%），高於 2022 年 11 月 ChatGPT 推出時的 26%（當時「美股七巨頭」+ 博通占 23%），集中度已超過「漂亮 50」時期的歷史峰值。

不同於過去，當前的集中度主要集中在高品質增長型股票上。這些公司具備強勁利潤率，即便面臨衝擊，現金流仍具韌性，資本回報紀律嚴明，信用風險低，使其在 AI 等新機遇出現時處於有利位置，能夠大規模部署資本，延續「贏家通吃」的格局。

4、美國商業週期放緩，但並非收縮的前兆

根據摩根大通 QMI 指標，美國經濟在經歷三年上升後正呈現放緩，但這並不意味著經濟即將進入收縮期。

近期經濟疲軟主要受聯邦政府停擺對 GDP 預期的衝擊，但明年初將有多重因素提供支撐，包括政府停擺後的被壓抑需求、與「大而美法案」（OBBBA）相關的退稅、增加的 AI 資本支出，以及自 2024 年 9 月以來累計 150 個基點的降息效果仍在傳導中。

大多數實際增長指標仍處於擴張區間，消費者和企業的資產負債表相對健康。勞動力市場的疲軟程度預示聯準會可能在 2026 年 1 月與 5 月各降息 25 個基點，而年底再降息的可能性降低。

相比之下，流動性與通脹 QMI 指標面臨均值回歸風險，市場情緒仍可能是衡量週期波動的重要指標。流動性收緊亦要求聯準會在 2026 年保持高度警惕。

5、AI 順風下，美國企業盈利增速將加快

在 AI 帶動的長期順風效應下，摩根大通預計未來兩年美國企業盈利增速將超越趨勢，達到 13%-15%，高於過去長期平均的每股收益增長率 8%-9%，相應遠期市盈率約為 25 倍。

對於 2026 年，摩根大通預測標普 500 指數營收增長 7%（剔除 AI 貢獻為 5%），利潤率擴張 35 個基點，將使每股收益達到 315 美元，年增約 15%。

資本支出週期是否會超越 AI 領域而進一步擴張，對貨幣政策高度敏感；隨著部分政策不確定性消除，明年資本支出有望加速。

股東回報方面，2025 年預計年增 8% 至約 1.8 兆美元（其中 1.1 兆美元來自股票回購），摩根大通預計 2026 年將略微放緩至約 1.7 兆美元。

投資策略上，摩根大通持續超配電信、媒體與科技、公用事業及國防板塊；對整體金融與醫療保健板塊持中性看法，但認為銀行與製藥板塊仍有進一步跑贏的潛力。

該行仍偏好高品質增長與動量因子，同時對低波動性因子保持戰術性看好。

6、政策環境變動推動板塊分化，但幅度可能低於 2025 年

除了 AI 之外，動態政策環境將加速股票主題之間的分化。

持續的中美競爭、美國供應鏈多元化，以及對 AI 與電氣化的支持，預期將透過私人與政府投資惠及稀土、鈾等全球戰略資源。

放鬆監管有望重新發力，特別是在金融、住房供應鏈及部分能源領域，監管回調可助長增長並減少財政赤字。

低階消費股與美國進口商已出現戰術性機會，其估值具吸引力，且受益於「大而美法案」相關的財政刺激及可能的關稅減免，短期至 2026 年第一季度有上行空間，但長期仍面臨挑戰。