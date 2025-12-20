洛克希德馬丁遭摩根大通降評！「這3檔」航太國防股成分析師首選

鉅亨網編譯莊閔棻 2025-12-20 14:00

歲末年終向來是華爾街提出「來年展望」的重要時刻，而在航太與國防產業中，投資人近期卻同時接收到兩種截然不同的投資訊號。



摩根大通分析師 Seth Seifman 將洛克希德馬丁的投資評等，由「買進」下修至「持有」，不過同時也把目標股價從 465 美元上調至 515 美元，接近該股週五（19 日）的實際交易水準。

Seifman 指出，洛克希德馬丁今年股價表現明顯落後其他航太與國防股票。儘管未來可能會後悔過早放棄較不受市場歡迎的投資觀點，但由於其對公司中長期現金流的預估低於市場共識，因此選擇暫時退場觀望，降低投資曝險。

從業務結構來看，他認為約占洛克希德馬丁整體業務 20% 的「飛彈與火控系統」部門，未來數年仍有望維持快速成長，但其他業務線在營收成長方面，正面臨更嚴峻的挑戰。

至於市場高度關注的 F-35 戰鬥機計畫，Seifman 則相對樂觀，預期年產量可維持在 156 架左右。

F-35 一直是洛克希德馬丁最核心的國防產品之一，約占公司總營收的 25%，對其股價走勢仍具有關鍵影響力。

股價落後大盤 與航太國防產業強勢形成反差

在股價表現方面，洛克希德馬丁股票週五盤中多數時間走弱，尾盤回升，終場收在 474.13 美元，上漲 0.85%；同一時間，標普 500 指數與道瓊工業平均指數分別上漲 0.9% 與 0.4%。

然而，若以全年來看，洛克希德馬丁股價仍下跌約 3%，與航太與國防產業的整體強勢形成明顯對比。

受惠於商用飛機產量回升，以及美國與歐洲軍事支出持續擴張，iShares 航太與國防 ETF 年初至今已大漲約 44%，顯示資金並未全面撤出該產業。

Seifman 仍看好航太產業的長期發展趨勢，並認為國防支出具備結構性支撐，但他提醒，政府採購方向正逐步轉向小型無人機、精準飛彈等新型武器系統，使大型傳統國防專案的投資能見度相對複雜。

分析師點名新焦點 Karman、Kratos 受青睞

這樣的看法，也與 KeyBanc 分析師 Michael Leshock 的觀點不謀而合。

Leshock 近期開始追蹤多檔太空與國防相關股票，並對宇航環境 (AVAV-US) 、Karman (KRMN-US) ，以及 Kratos Defense & Security Solutions (KTOS-US) 給予「買進」評等。

他指出，這些公司與無人機、火箭技術等長期結構性成長趨勢高度連動，在當前航太與國防投資環境下，具備明顯的成長槓桿。

Leshock 給予宇航環境的目標股價為 285 美元，Karman 為 80 美元，Kratos 則為 90 美元。

在分析師看多下，相關股票股價表現強勁。宇航環境股價週五上漲 5.34%，收在 243.01 美元；Karman 上漲 5.2% 至 71.65 美元；Kratos 則勁揚 5.59%，收在 75.39 美元。

目前追蹤宇航環境與 Karman 的分析師全數給予「買進」評等，而 Kratos 的買進評等比例也高達 83%，反映市場對其在新型國防技術領域的高度期待。

不過，強勁的股價表現也伴隨高估值風險。截至週五交易前，宇航環境年初至今股價上漲約 50%，本益比約為未來 12 個月預估獲利的 54 倍；Kratos 更累計大漲 171%，本益比高達 93 倍。

Karman 則於今年 2 月以每股 22 美元完成 IPO，目前股價約在 68 美元附近，對應的預估本益比約 123 倍。