鉅亨網編譯莊閔棻 2025-12-16 10:30

輝達股價回升！摩根大通：提供期權交易新機會、投資者可把握股價波動

‌



摩根大通分析師基於輝達龐大的訂單管線，仍給予該股「增持」評級，目標價定為 250 美元。他們同時指出，近期股價波動提供了利用期權策略的投資機會。

分析師 Bram Kaplan 在報告中表示，建議投資者採取賣出輝達看跌期權作為目標買入策略，以利用當前的高波動性，因為市場對輝達晶片主導地位的擔憂似乎過度放大。

看跌期權賦予投資者在特定價格和時間出售股票的權利。對輝達賣出看跌期權，投資者可收取權利金，同時同意在約定行使價買入股票。

Kaplan 及其團隊建議，賣出行使價 160 美元、到期日為 2026 年 3 月的輝達看跌期權。若股價跌破行使價，期權賣方將被迫買入股票。

不過，Kaplan 指出，由於該期權在發佈時每股權利金為 8.5 美元，只要輝達股價維持在 151.5 美元以上，賣方仍可在交易中獲利。