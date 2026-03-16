鉅亨網編譯羅昀玫 2026-03-17 05:41

美國總統川普週一 (16 日) 表示，多個國家已向華府表達願意協助重新開放荷姆茲海峽的意願。該海峽為全球最重要的原油運輸通道之一，目前因伊朗在美國與以色列對其發動軍事打擊後採取的反制行動而實際上處於封鎖狀態。

川普在白宮午餐活動期間對記者表示，經過美國與以色列為期兩週的聯合軍事行動，伊朗的軍事能力已遭到重創。他宣稱，伊朗「幾乎被摧毀」，空軍與海軍戰力嚴重削弱，多艘軍艦遭擊沉，防空系統也被大幅破壞，並形容這個伊斯蘭共和國如今已成為「紙老虎」。

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川普在白宮對媒體指出，美軍行動至今已打擊伊朗境內約 7,000 個目標，聲稱伊朗的飛彈攻擊已減少約 90%，無人機攻擊則下降 95%，德黑蘭生產無人機的能力也正迅速削弱。

他同時透露，美軍已對伊朗重要能源設施哈爾克島發動攻擊，並稱當地設施「幾乎被完全摧毀」。不過，他表示華府刻意未對輸油管道動手，強調若有需要，「只要五分鐘、打一通電話就能摧毀」。

談及荷姆茲海峽局勢，川普指出，美軍已摧毀伊朗 30 多艘布雷艦，顯著削弱其在海峽布雷、威脅商船通行的能力。他表示，美方評估伊朗現有的布雷艦幾乎已全部被擊沉，但不排除德黑蘭未來可能將布雷設備部署在其他船隻上。

川普也強調，美國目前是全球最大石油生產國，透過荷姆茲海峽運輸的美國石油不到 1%。

因此，他再次呼籲其他依賴該航道的國家與美國合作，共同確保這條全球重要能源運輸通道恢復通行。

川普提到，已有「許多國家」向華府表達將前往荷姆茲海峽協助維持航運安全。「有些國家態度相當積極，也有部分國家態度較為保留，但整體而言，華府預期將獲得一定程度的國際協助。」

他暫時不便公開具體有哪些國家參與，並稱相關消息將由國務卿盧比歐及其他政府官員稍後對外宣布。

不過，當被問及法國總統馬克宏的立場時，川普表示相信法國會提供協助，並認為英國也可能參與行動。

川普稱，美國其實並不依賴盟友支援即可採取行動，因為美國擁有全球最強大的軍事力量。他指出，邀請其他國家參與某種程度上也是為了觀察盟友在關鍵時刻的反應。

他表示，美方未來也將清楚點出哪些國家願意協助、哪些國家態度消極。