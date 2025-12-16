鉅亨網編譯莊閔棻 2025-12-16 11:28

近期投資人高度關注人工智慧（AI）及推動股市漲幅的科技巨頭，但高盛（Goldman Sachs）指出，明年的更大投資機會可能來自其他領域。

2026年經濟加速帶來投資新機會！高盛：「這些領域」受益最大。(圖：Shutterstock)

根據《Business Insider》報導，高盛分析師在最新報告中指出：「從產業層面來看，我們預期 2026 年經濟成長加速將最有利於工業、原物料及非必需消費品等週期性產業的每股盈餘（EPS）成長。」

分析師也提到，整體預測已納入關稅壓力減緩的因素。

高盛預測，明年房地產公司每股盈餘將從今年的 5% 提升至 15%，而非必需消費品產業則預計從 3% 增長至 7%。

工業公司也將迎來明顯反彈，EPS 成長率預期將從 4% 加速至 15%。

相較之下，資訊科技公司的 EPS 成長則預期將從 2025 年的 26% 略微下降至 2026 年的 24%。

市場輪動初現，但投資機會仍未完全反映

高盛同時也在另一份報告中指出，週期性股票近期已出現強勁漲勢，連續 14 個交易日表現優於防禦性股票，創下超過 15 年的最長連勝紀錄。

不過，高盛分析師表示，近期的超額表現仍不足以反映該行對經濟成長的樂觀預期。股市中的投資部位顯示，投資人預期的經濟成長約為 2%，明顯低於高盛估計的 2.5%。

分析師指出：「儘管週期性產業回升，且我們與客戶的對話中充滿經濟樂觀情緒，但市場似乎尚未完全反映 2026 年可能出現的經濟加速。」

高盛認為，這波經濟加速是其整體看法的核心。他們預期明年美國整體經濟將增速，並推動標普 500 指數每股盈餘上漲 12%，為投資人提供新的投資機會。

科技股仍受關注，但週期性產業潛力更大

高盛的最新報告發表之際，投資人仍在討論股市是否因 AI 熱潮而進入投機泡沫。

標普 500 指數今年已上漲 16%，其中「七巨頭」科技股約占指數權重的三分之一。全球市值最高的 AI 晶片製造商輝達 (NVDA-US) 股價今年已上漲 30%。