就在美國太空探索公司 SpaceX 剛宣布要 IPO 後，該公司近日通報，一顆 Starlink 衛星發生小型爆炸，導致衛星碎片脫落，散布在地球軌道上。

根據《Mashable》報導，SpaceX 表示，碎片包括衛星的推進器油箱，以及仍大致完整的衛星本體，目前仍停留在軌道上。

好消息是，SpaceX 指出，這顆衛星並未接近國際太空站，對太空人安全沒有即時威脅。公司預計該衛星將在下週重返大氣層，最終「燒毀殆盡」。

SpaceX 在聲明中表示：「作為全球最大的衛星星座營運商，我們對太空安全高度重視。工程師正迅速調查事件根源，並部署相關軟體提升衛星防護能力，以防範類似爆炸事件再次發生。」

地球軌道上充斥各種衛星碎片，引發專家關注。累積的太空垃圾不僅可能阻礙航天任務，也增加碰撞風險，對地面人員安全也構成威脅。

例如，上週 SpaceX 一顆衛星與中國中科宇航的衛星幾乎發生碰撞，再次凸顯軌道碎片的危險性。

這起異常事件發生在 SpaceX 及其合作公司剛發射 27 顆新的 Starlink 衛星到地球軌道一週之後。

此次發射標誌著 SpaceX 自 2015 年首次成功部署 Falcon 9 火箭以來的第 580 次飛行，其中 2025 年就有第 162 次發射。

目前在超過 1 萬顆送入太空的 Starlink 衛星中，約有 9,300 顆仍在運作中。

馬斯克旗下的 SpaceX 正積極推動成為偏遠地區寬頻網路及緊急衛星通訊服務的主要供應商，並持續與美國政府洽談相關合作案。