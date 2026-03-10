市場衝擊何時止？法興借鏡過去50年石油危機 點出「兩大核心」

鉅亨網新聞中心 2026-03-10 18:00

美國、以色列對伊朗的軍事行動引爆油價急漲，也讓全球市場再次面臨地緣政治衝擊。華爾街策略師指出，回顧過去半世紀的石油危機，市場走勢往往取決於兩個核心問題：油價衝擊會持續多久，以及聯準會與各國央行將如何回應。

過去一週，全球金融市場劇烈震盪。隨著美國與以色列對伊朗發動聯合襲擊，原油價格出現歷史級飆升，幾乎所有主要資產類別都受到衝擊。從股票、債券到外匯市場，投資人紛紛重新評估地緣政治衝突對全球經濟的影響。

華爾街策略師正密集推演不同情境，以評估市場可能的發展路徑。雖然市場上常見一種觀點認為，地緣政治衝擊對金融市場的影響通常短暫，但部分分析師警告，歷史經驗顯示情況未必如此簡單。

法國興業銀行美國股票策略主管 Manish Kabra 回顧過去 50 年的油價衝擊事件指出，目前全球市場最核心的問題可歸納為兩點：油價衝擊將持續多久，以及美國聯準會（Fed）與其他主要央行將如何回應。

此外，市場也在關注另一個潛在變數：金融市場需要承受多大壓力，才會促使美國總統川普縮減或結束軍事行動。

五次油價衝擊的歷史經驗

Kabra 的研究回顧了五次導致油價飆升的重大歷史事件，包括 2022 年俄烏戰爭、2003 年伊拉克戰爭、1990 年波灣戰爭、1979 年伊朗革命，以及 1973 年 OPEC 在贖罪日戰爭後實施的石油禁運。

他在報告中指出，這些事件對市場的影響，根本上取決於兩個變數：衝擊持續時間，以及聯準會的政策反應。

分析顯示，1970 年代兩次石油危機所引發的經濟衰退，很大程度上是因為聯準會為抑制通膨而採取緊縮貨幣政策。

五次石油衝擊事件中，有三次最終導致美國經濟陷入衰退，而近兩次事件期間，美國經濟則展現出較強韌性。

從資產表現來看，歷史上在油價衝擊期間，美國股市通常優於其他國際市場，而美元也往往受到提振。

油價衝擊通常三個月內消退

Kabra 進一步指出，歷史經驗顯示，油價衝擊通常在約三個月後逐漸消退。然而，市場真正關注的不只是油價波動本身，聯準會的政策反應同樣至關重要。

目前市場對聯準會政策路徑的預期已開始出現變化。

芝加哥商品交易所（CME）的 FedWatch 工具顯示，利率期貨交易員近期認為，油價飆升可能降低聯準會今年再次降息的機率，甚至有部分交易員押注，如果油價推高通膨，聯準會可能重新考慮升息。

值得注意的是，反映投資者長期通膨預期的市場指標目前仍未出現明顯波動，顯示市場仍傾向認為這波通膨壓力可能只是短期現象。

Kabra 引用「五年／五年遠期盈虧平衡通膨率」作為例子。該指標透過美國國債市場交易推算，衡量投資人對未來五年之後、接下來五年的平均通膨率預期。自去年夏季以來，這一指標反而呈現下降趨勢。