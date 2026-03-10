鉅亨網編譯莊閔棻 2026-03-10 18:30

諾貝爾經濟學獎得主、經濟學家克魯曼（Paul Krugman）表示，美國與伊朗的戰爭雖然未必重演 1979 年能源危機般的劇烈經濟衝擊，但市場可能低估了潛在風險。

伊朗戰爭油價衝擊恐不如1970年代？諾獎經濟學得主警告：市場低估風險。(圖：Shutterstock)

他指出，當前全球經濟對油價衝擊的承受力確實比數十年前更強，但金融體系脆弱性、資產估值過高，以及中東在全球經濟中的新角色，都可能成為新的不穩定因素。

克魯曼指出，與近 50 年前相比，市場普遍認為這次衝突帶來的經濟餘波將更為溫和，但這一判斷未必完全可靠。

油價上漲 但衝擊可能小於 1970 年代

截至 3 月初，國際油價已較 2 月中旬上漲約 10 美元，可能導致美國汽油價格每加侖上升約 25 美分。

不過，克魯曼認為，目前市場似乎押注這場戰爭將是短暫且破壞有限的衝突。

他指出，即使油價持續上漲，對經濟的衝擊仍可能小於 1970 年代，原因之一是各國對石油的依賴程度已大幅下降。

根據克魯曼，所謂「GDP 石油強度」，即石油消耗量與經濟產出的比率，自 1970 年代以來已下降超過 70%。以美國為例，經濟規模已擴大至當年的三倍，但石油消耗量與 1970 年代末大致相同。

這種變化主要來自汽車燃油效率提高、天然氣取代部分石油用途，以及再生能源逐漸發展。

克魯曼表示，另一個減輕風險的因素是通膨環境不同。

1979 年油價衝擊發生時，美國經濟已深陷高通膨，市場對未來通膨的預期「失去錨定」，企業與勞工紛紛調高價格與工資，使當時的油價衝擊引發了「工資 - 物價螺旋上升」。

相較之下，目前通膨雖仍高於聯準會 2% 的目標，但整體已明顯回落，多數調查顯示民眾仍預期通膨將回歸正常水準，因此油價衝擊帶來的通膨壓力可能只是暫時現象。

中東石油仍具關鍵地位

然而，克魯曼強調，評估伊朗局勢對全球經濟的影響時，不僅要看伊朗本身的石油供應，也必須關注其對整個中東石油出口的連鎖影響

他回顧 1979 年伊朗革命後的能源危機指出，當時伊朗在全球石油產量中的占比其實並不高，但油價仍然暴漲約 165%，其中的原因就在於，市場擔憂中東其他產油國供應中斷，引發投機性囤積，加上沙烏地阿拉伯減產，最終推高全球油價。

克魯曼指出，當前情勢的風險在於，伊朗如今擁有導彈與無人機能力，並曾攻擊中東多個國家，使區域能源供應更容易受到波及。

此外，全球石油運輸要道荷姆茲海峽一旦受阻，對市場衝擊可能遠超伊朗自身產量變化。

克魯曼也強調，儘管美國因水力壓裂技術實現石油自給自足，但全球對中東石油依賴仍然很高，中東目前在全球石油供應中的占比（31%）僅比 1970 年代（34.3％）略低。

克魯曼還指出，現代中東在全球經濟中的角色已不僅是石油供應地。

例如杜拜已發展為全球金融與物流樞紐，吸引大量國際資本與富裕人士，同時也是世界最重要的航空交通中心之一。

如果戰爭破壞該地區的新經濟角色，對全球金融與貿易體系的衝擊可能比能源市場本身更深遠。

新風險：金融脆弱性與市場泡沫、中東的經濟地位

不只如此，克魯曼認為當前世界經濟也正面臨著幾項新潛在風險。

首先是金融脆弱性。他指出，1979 年時美國金融體系仍受到嚴格監管，銀行擠兌等金融動盪的可能性較低。但如今金融體系更加複雜，許多專家已警告潛在的不穩定因素，尤其是快速擴張的私人信貸市場。

克魯曼表示，目前尚不清楚伊朗戰爭是否會引發更廣泛的金融危機，但這樣的擔憂並非毫無根據。

其次，他也提到股市估值與泡沫問題。以標普 500 的本益比來看，當前估值遠高於 1978 年。如果戰爭帶來重大經濟衝擊，市場能否維持如此高的估值，仍是一個疑問。