鉅亨網編譯陳韋廷 2026-03-10 11:10

美伊戰爭爆發後，伊朗事實上封鎖了全球石油運輸咽喉要道荷姆茲海峽，嚴重擾亂國際能源市場。

伊朗伊斯蘭革命衛隊 (IRGC) 周二 (10 日) 凌晨釋放最新訊號稱，任何阿拉伯或歐洲國家，只要「驅逐以色列和美國大使」，即可「完全自由、合法地通過荷姆茲海峽」。

‌



這一聲明，似乎是伊朗在地區衝突不斷升級的背景下，向各國政府施壓、要求後者在外交上上與美以保持距離的更廣泛努力的一部分。

美國和以色列對伊朗的軍事打擊引發了國際社會的廣泛譴責，但尚未有國家宣布驅逐這兩個國家的大使。

荷姆茲海峽位於伊朗、阿拉伯聯合大公國跟安曼之間，是波斯灣石油出口的主要通道。全球約五分之一的海運石油經由這一狹窄水道運輸，使其成為全球能源市場最受關注的 「咽喉要道」 之一。

荷姆茲海峽運輸中斷已導致原油價格飆升，能源市場波動性加劇，通膨預期上升，避險資產價格上漲。

由於荷姆茲海峽運輸受阻，伊拉克、卡達等主要產油國紛紛宣布減產。摩根大通估計，若海峽繼續受限，截至本週末中東地區原油日均減產量恐超過 400 萬桶。

英國海上貿易行動辦公室公佈的數據也顯示，自以色列和美國 2 月 28 日對伊朗發動軍事打擊以來，荷姆茲海峽內或鄰近水域約有 10 艘船隻遇襲。

另據國際海事組織數據，荷姆茲海峽一周內共發生 9 起船隻遇襲事件，共造成 7 人死亡。

此前，伊朗伊斯蘭革命衛隊高級軍官表示，伊朗「並未關閉」荷姆茲海峽，但任何屬於美國或以色列的船隻都將成為伊朗打擊目標。