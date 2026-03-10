鉅亨網編譯莊閔棻 2026-03-10 17:20

隨著伊朗戰爭衝擊波斯灣石油出口、推升全球油價，各國正重新評估是否動用戰略石油儲備穩定市場，但在潛在巨大供應缺口下，其實際效果仍充滿不確定性。

戰略石油儲備也難填補巨大缺口？川普面臨「注滿」與「釋放」兩難抉擇。(圖：Shutterstock)

根據國際能源總署（IEA）統計，其 32 個成員國目前在公共緊急儲備中共存放至少 12 億桶原油。IEA 負責在全球供應中斷時協調各國釋放石油，以穩定市場。

過去 IEA 曾五度協調釋放石油，包括：

1991 年第一次波灣戰爭前夕

2005 年颶風卡崔娜與莉塔造成能源供應中斷

2011 年利比亞內戰

2022 年俄烏戰爭期間兩次大規模釋放

在 IEA 成員國之中，美國的戰略石油儲備規模最大。該儲備設於墨西哥灣沿岸四個高度戒備的地下鹽穴設施，總容量可超過 7 億桶。

不過，基於因為前總統拜登在俄烏戰爭爆發後曾進行史上最大規模的儲備釋放，美國能源部數據顯示，目前庫存約為 4.15 億桶，僅約滿庫容量的六成。

G7 稱已準備動用 但尚未到行動時刻

面對油價飆升壓力， G7 財長在週一（9 日）表示，各國已準備在必要時動用戰略石油儲備，但目前尚未做出實際決定。

美國總統川普對此態度相對保守。他與能源部長賴特（Chris Wright）認為，目前油價上升屬於暫時性現象，因此不急於動用儲備。

另一方面，日本已指示國內石油儲備設施做好釋放準備，被外界解讀為可能單獨行動，但日本政府強調尚未做出最終決策。

印度則在同日表示，目前不打算動用其戰略儲備。

石油儲備能否彌補波斯灣供應缺口仍存疑

即使各國釋放石油儲備，市場仍懷疑是否足以彌補戰爭造成的供應缺口。

花旗 (C-US) 估計，波斯灣衝突可能導致每日 1100 萬至 1600 萬桶石油供應受影響。

然而，美國戰略石油儲備的理論最大釋放能力為每日 440 萬桶，而且在總統下令後仍需約 13 天才能進入市場。

更重要的是，實際釋放速度通常低於理論值。美國能源部過去的分析顯示，實際日釋放量可能只有 140 萬至 210 萬桶。

ClearView Energy Partners 對美國能源資訊署數據的分析顯示，2022 年俄烏戰爭期間的釋放行動中，最高也未曾超過每日 110 萬桶。

川普政府為何不急於動用儲備

川普政府的猶豫，部分原因在於官方認為市場供應仍然充足。

能源部長賴特表示，美國原油產量大幅增加，目前「不存在真正的短缺」。IEA 執行主任比羅爾也曾指出，全球石油市場仍存在「巨大過剩」。

此外，政治因素也被認為影響決策。共和黨長期批評拜登政府在俄烏戰爭期間大量釋放戰略石油儲備，因此若川普政府也採取類似措施，可能引發民主黨反擊。

後勤問題同樣是一大考量。川普政府目前正試圖重新補充戰略石油儲備，但該系統在設計上無法同時進行注油與釋放。

此外，政府也表示，拜登時期的大規模釋放對部分設施造成損耗，目前仍在修復中。

美國總統幾乎擁有完全決定權

根據 1975 年建立戰略石油儲備的法律，美國總統在出現「嚴重能源供應中斷」且威脅國家安全或經濟時，可以下令全面釋放儲備。

若只是廣泛但較輕度的供應短缺，總統也可批准最多 3000 萬桶的有限釋放。

歷史上，美國動用儲備的情況其實不多，包括：

拜登在 2021 年末動用了 5000 萬桶石油，作為多國協調行動的一部分，旨在降低飆升的燃料價格；

2011 年，歐巴馬總統動用了 3,000 萬桶石油，與其他國家共同因應利比亞造成的供應中斷；

2005 年，小布希總統在卡崔娜颶風過後動用了 1,100 萬桶石油；

1991 年，老布希總統在第一次海灣戰爭期間動用了 1700 萬桶石油；

2017 年，當哈維颶風肆虐墨西哥灣沿岸地區時，美國能源部授權向該地區的煉油廠釋放了 500 萬桶石油。

美國石油儲備補充計畫進展緩慢

值得注意的是，川普曾誓言要將戰略石油儲備「重新填滿」，但進展相當有限。

去年 3 月油價約每桶 68 美元時，能源部估計補充儲備可能需要約 200 億美元。

然而，美國國會目前僅撥款 1.71 億美元購買原油，能源部也只利用其中一部分採購了約 100 萬桶。