鉅亨網編譯莊閔棻 2025-12-21 13:40

高盛指出，2026 年全球股市將持續保持牛市格局，但整體指數回報率可能低於 2025 年。同時，市場呈現出更加多元化的特徵，AI 帶來的收益也將從核心科技巨頭逐步擴散至更廣泛的行業與企業。

高盛2026年全球股市展望：更廣泛的牛市、更廣泛的AI受益者。(圖：Shutterstock)

高盛在最新發布的《2026 年全球股票策略展望》報告中指出，受持續經濟增長及聯準會可能進一步溫和寬鬆政策的支撐，全球股市仍具上行潛力。

從收益展望來看，高盛預計，按區域市值加權計算，2026 年全球股市以美元計價的價格回報率約為 13%，若計入股息，總回報率將達 15%，且大部分回報將由企業盈利增長提供支持。

高盛認為，目前市場正處於股市週期的「樂觀階段」，此階段的特徵是投資者信心增強，估值有可能進一步上升，為市場帶來額外的上行潛力。

該行將股市週期劃分為四個階段：

熊市的「絕望階段」

以估值驅動的「希望階段」

以盈利增長為主的「增長階段」

投資者信心提升、估值再次上升的「樂觀階段」

以新冠疫情引發的熊市作為當前週期起點，高盛觀察到全球股市週期演進具有典型特徵：2025 年可視為早期樂觀階段的代表，尤其是估值較低的美國以外市場，出現估值上升與盈利增長同步發展的現象。

歷史數據顯示，在無經濟衰退的情況下，即便股市估值偏高，也不易出現大幅回調或陷入熊市。

目前美國 12 個月前瞻市盈率已達 22.3 倍，即使剔除大型科技股，也仍達 20.2 倍；日本、歐洲及新興市場的估值同樣接近歷史高點。

在此高估值環境下，高盛預計，2026 年的股市回報將更多依賴企業盈利增長，而非估值擴張。

根據其盈利模型，2026 年全球各地區均將實現正向增長，增速超過 2025 年。其中，標普 500 預計盈利增長 12%，歐洲 STOXX 600 增長 5%，日本 TOPIX 增長 9%，亞太（除日本）增長 16%。

牛市持續拓寬，非美市場與非科技板塊崛起

高盛報告指出，2025 年全球股市已出現明顯拓寬趨勢，而這一格局在 2026 年有望進一步加強，打破市場高度集中化的情況。

報告顯示，2025 年美股表現相對疲弱，是近十五年首次出現此情況；歐洲、中國及亞洲等主要市場的美元總回報率幾乎達到美股的兩倍。

在特定市場中，義大利（54%）、西班牙（73%）、韓國（71%）表現尤為亮眼。新興市場則在盈利增長加快、美國利率下降及美元走弱的多重利好因素下，出現顯著上漲。

高盛預測，2026 年美股仍可能小幅落後於全球其他市場，而 MSCI 亞太（除日本）與 MSCI 新興市場指數的美元計價總回報率均可望達 18%，遠高於標普 500 指數預期的 15%。

從投資風格來看，美國市場仍以成長股為主，但在非美市場，價值股表現更佳，打破過去十年成長股獨大的格局。

高盛也指出，金融、礦業等傳統價值板塊已成功轉型為「價值創造者」，而科技資本支出的增加也為「舊經濟」中的基礎設施相關領域帶來新增長機會。

在行業表現方面，收益拓寬趨勢同樣明顯。2025 年，科技與金融板塊領漲，而房地產和醫療保健板塊則相對落後，反映出在成長與價值板塊內部，優質標的正在脫穎而出。

標普 500 指數中，前七大科技巨頭的盈利貢獻比重將從 2025 年的 50% 下降至 2026 年的 46%，其餘 493 家公司盈利增速則從 7% 提升至 9%，顯示行業集中度進一步下降。

AI 紅利擴散：從核心科技巨頭延伸至各行各業

高盛同時也表示，2026 年 AI 紅利將進一步擴散，受益範圍不再僅限於核心科技巨頭，而是延伸至更多行業與企業。

該行強調，目前的科技股熱潮並非類似 2000 年網路泡沫，當前科技巨頭擁有更穩健的資產負債表和實際現金流。

不過，2025 年初由 DeepSeek 引發的市場波動提醒投資者，AI 競爭正在加劇，且企業成本結構出現變化。

高盛觀察到，五大 AI 超大規模計算公司之間的股票相關性已從 80% 降至 20%，顯示投資者不再盲目追捧整個板塊，而是更加挑選潛在贏家。

這種分化意味著，即便在科技板塊內，採取多元化配置也能獲得更優的風險調整後收益。

高盛報告指出，2026 年投資者將更加關注科技以外的 AI 受益者，特別是那些能利用 AI 及相關技術提升利潤率與生產力的企業。