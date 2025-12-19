鉅亨網新聞中心 2025-12-19 18:00

在美股市場的盤前交易中，最新公佈的 11 月核心消費者物價指數（CPI）較去年同期上漲 2.6%，這項數據不僅低於市場預期，更是自 2021 年以來的新低。儘管該數據受到政府停擺導致的採樣波動影響，但通膨放緩的趨勢已顯而易見。

聯準會主席最熱門人選之一、白宮國家經濟委員會主任凱文 · 哈塞特對此 CPI 報告給予了正面評價。他在採訪中表示，這份數據「好得令人震驚」，並指出工資增速已快於物價上漲，預計明年美國納稅人將獲得可觀的退稅，政府將支持推動抵押貸款利率下降。基於這些因素，哈塞特認為聯準會有較大的降息空間。

在此背景下，交易員們迅速調整押注，市場對 2026 年更激進寬鬆路徑的預期有所升溫，尤其是對明年 3 月降息的機率在數據公佈後顯著回升。這顯示市場正在博弈在通膨回落的前提下，聯準會可能更早啟動降息週期。

然而，宏觀樂觀情緒在美東時間中午遭遇技術面的阻擊。標普 500 在試圖衝擊關鍵水位時，盤面突然出現劇烈波動。納斯達克指數逼近 50 日均線關鍵技術位後，觸發了量化基金與高槓桿多頭的集中減倉指令，拋壓迅速自我強化。這種近乎「斷裂式」的走勢源自於當前市場極度脆弱的 Gamma 結構。根據美股大數據 StockWe.com 的技術監測，標普 500 目前處於 6700 至 6900 點的「負 Gamma」區間。

在這種環境下，選擇權做市商的避險行為不但不會平抑波動，反而會放大跌幅。特別是當指數觸及 6800 點這一心理與技術雙重關口時，缺乏「正 Gamma」的緩衝墊使得任何微小的撤退都可能演變為系統性的拋售。市場只有站穩 6800 點上方，才能轉入由賣出看跌期權支撐的穩定狀態。

本週五將迎來史上最大規模的選擇權到期，超過 7.1 兆美元名義價值的選擇權合約將到期，此現象稱為「四巫日」。在零日到期期權（0DTE）佔據成交總量六成的情況下，市場的波動性和交易量將被放大。分析認為，目前市場博弈已從「通膨數據好不好」轉向「流動性能不能扛住擠壓」。在這史上最大規模的選擇權到期塵埃落定之前，6800 點的拉鋸戰成為了一場深度的壓力測試。

在個股方面，表現亮眼的是美光公司，財報使其收盤大漲超過 10%。第一財季各項數據均超出市場預期，尤其是第二財季的指引，預估營收將達到 187 億美元，遠超過華爾街分析師的預估值 143.8 億美元。