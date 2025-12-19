甲骨文入主TikTok美國業務 周五股價漲近6%
鉅亨網編譯王貞懿
根據《CNBC》周五 (19 日) 報導，甲骨文 (ORCL-US) 將主導 TikTok 美國業務，消息傳出後股價漲約 6%，截稿前暫報 190.64 美元。這筆交易預計 1 月 22 日完成，讓 TikTok 免於在美國遭禁。
TikTok 執行長周受資周四向員工發備忘錄表示，美國業務將由甲骨文、私募基金 Silver Lake 和阿布達比投資機構 MGX 組成的合資企業營運。甲骨文將負責審核 TikTok 是否遵守國安規定，並在雲端中心存放美國用戶敏感資料。
這項交易讓 TikTok 躲過禁令。拜登之前因國安疑慮簽法案，要求 TikTok 剝離美國業務。拜登之前因國安疑慮簽署法案，要求 TikTok 剝離美國業務。川普上任後多次延長期限，去年 9 月簽署行政命令，批准中國母公司字節跳動的剝離計畫。
對甲骨文來說，這筆交易為混亂的 2025 年帶來好消息。本周稍早才傳出，甲骨文跟 Blue Owl Capital 談的 100 億美元資料中心交易卡關，市場擔心甲骨文為蓋 AI 資料中心籌太多錢、風險太高，股價大跌。
值得注意的是，甲骨文今年以來雖漲了近 15%，但過去一個月就跌了超過 15%。
