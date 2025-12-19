鉅亨網編譯陳韋廷 2025-12-19 19:00

日本國債市場周五 (19 日) 遭遇 30 年來最猛烈風暴，10 年債殖利率短線飆漲 5 個基點至 2.019%，自 1999 年以來首次衝破 2% 大關，20 年債殖利率亦攀抵 2.975%，兩大關鍵殖利率曲線倒掛加劇。

日本央行 (BOJ) 周五升息 1 碼至 0.75% 後，債市上演瘋狂拋售，這場由貨幣政策轉向、通膨壓力與全球資本共振引發的危機，正從東京向華爾街層層傳導。

隨著 2024 年正式終結長達 8 年的負利率時代，BOJ 此次升息 1 碼創 1995 年 9 月以來新高。BOJ 在利決議聲明中說：「若經濟前景無重大變化，將進一步升息。」這一鷹派表態，直接觸發機構拋售潮。

更深層的驅動力則來自頑固的通膨，日本消費者物價指數 (CPI) 連續 44 個月高於 2% 目標，11 月年增率 2.9%，加上日元兌美元在 154-157 日元區間徘徊，較 10 月貶值 2.5%，進口成本激增迫使 BOJ 以升息遏制輸入性通膨。

市場更擔憂後續升息路徑。BOJ 總裁植田和男周五在記者會上暗示，終端利率區間為 1%-2.5%，牛津經濟研究院更預測 BOJ 明年中將再次升息至 1%。

專家指出，日本政府上月批准 21.3 兆日元經濟刺激計畫 (60% 靠發債)，國債供給高峰與需求萎縮形成死亡交叉，三重壓力下，日債殖利率如脫韁野馬狂奔。

日債崩盤首先重創日本財政根基。根據 IMF 數據，日本政府債務佔 GDP 比重高達 229.8%，居全球主要經濟體之冠。日本國債殖利率每上升 1 個百分點，年度利息支出將增加 2 兆日元。2025 年日本債務利息已達 16.5 兆日元 (佔 GDP1.7%)，殖利率持續攀升恐吞噬財政空間。

經濟層面同樣危急，日本今年三季 GDP 年化萎縮 2.3%，升息對投資和消費的抑制作用與融資成本上升形成雙重絞殺。

這場危機暴露 BOJ 陷入兩難，日相高市早苗雖在競選時反對升息，但面對日元貶值導致的民生壓力，最終默許了央行行動，但她上月推出的 21.3 兆日元刺激方案需增發國債，進一步推高殖利率。

債市技術面上更敲響警鐘，10 年期日債殖利率已形成大型圓弧底形態，預示後續可能繼續飆升。隨著全球投機資金成本基準抬升，高估值資產面臨嚴峻考驗。