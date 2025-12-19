下周起新辦手機強制人臉辨識！韓科技部：今年前11月因詐騙財損首突破一兆韓元

鉅亨網編譯陳韋廷 2025-12-19 16:10

南韓科學技術資訊通信部周五 (19 日) 宣布，下周起將試行強制人臉識別政策，要求所有新開通手機號碼必須進行實時身份驗證，以杜絕盜用身份證註冊的詐騙行為。該政策涵蓋 SK 電信、KT、LG Uplus 三大電信商及行動虛擬網路營運商，將於 2026 年 3 月正式實施。

下周起新辦手機強制人臉辨識！韓科技部：今年前11月因詐騙財損首破一兆韓元（圖：Shutterstock）

根據南韓警察廳數據，該國今年前 11 月語音釣魚詐騙案件達 21588 起，損失金額 1.13 兆韓元 (約 266 億台幣)，首次突破 1 兆韓元大關。

南韓科技部表示，新措施透過即時對比身份證照片與持卡人真實面孔，可完全防止使用被盜，或偽造身份證以假名註冊的手機啟用，讓犯嫌難以利用駭客攻擊獲取的資訊開通新手機。

南韓此前已在 8 月公佈打擊語音網路釣魚詐騙的綜合措施，包括對未能採取足夠預防措施的電信商進行更嚴厲懲罰。此次人臉識別驗證是延續打擊行動的最新舉措，旨在提高非法註冊門檻，強化手機號碼的身份認證強度。

業界認為，強制人臉識別政策將有效降低詐騙案件發生率，但也可能增加電信商的營運成本。

南韓科技部強調，這是全球首個針對手機號碼註冊實施全國性生物識別驗證的措施，將為其他國家提供打擊詐騙的參考範例。

新措施實施後，用戶開通新手機號碼時，必須現場或是透過視訊完成臉部掃描驗證，確保身份真實性。