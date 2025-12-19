鉅亨網編譯余曉惠 2025-12-19 07:51

美光財測爆表迎來「輝達時刻」 分析師：記憶體成AI最大受益者 (圖:Shutterstock)

就在兩年半前，輝達也曾以遠高於市場共識、超出數十億美元的單季財測震撼華爾街，到了周三下午，美光 (Micron) 也上演了幾乎一模一樣的一幕：本季 (第 2 季) 營收中值預估將達到 187 億美元，遠高於市場預估共識的 143 億美元。

美光還預估，本季調整後 EPS 為 8.42 美元，幾乎是市場預期 4.78 美元的兩倍。高層認為，記憶體晶片大缺貨將持續到 2026 年之後。

美光的「輝達時刻」

Cantor Fitzgerald 分析師 C.J. Muse 以輝達執行長黃仁勳的招牌造型形容，美光「正把全套皮衣穿上身」。他認為，美光這份「震撼式」的財測甚至可能偏保守，讓他不禁思考「接下來還能走到哪裡？」

美光周四 (18 日) 終場上漲 10.21%，報每股 248.55 美元。

供貨僅滿足客戶需求一半到三分之二

在 AI 帶動下，記憶體產品需求正快速攀升。在此同時，主要供應商因為幾年前曾因 DRAM 市場修正而受挫，如今對供貨採取更自律的策略，並未急著大量擴產、讓市場供過於求。

也因此，業者得以在高價格環境下受益。市場預期，2026 年及之後供給仍將偏緊，進一步鞏固此趨勢。

美光執行長 Sanjay Mehrotra 在財報電話會議上表示，他認為「在可預見的未來，整體產業供給將明顯低於需求」。他也指出，在中期內，由於需求過於強勁，美光的供貨能力僅能滿足多家關鍵客戶需求的二分之一到三分之二。

Cantor Fitzgerald 的 Muse 表示，他不認為在 2027 年之前供需就能重新取得平衡。同時他指出，記憶體晶片產業在資本支出方面展現「極佳」的自律：美光預期 2026 會計年度資本支出約 200 億美元，低於 Muse 原先估計的 220-230 億美元。

毛利率還有上升空間

Muse 在報告中寫道，美光的財報結果「指向一波記憶體超級循環」，將推動產業結構性變化，並帶來股價評價的結構性上修，代表市場可能願意給予更高的本益比。

Muse 並提醒投資人關注美光與客戶之間的談判進展，例如美光提到，在簽署多年合約方面有所進展。

在未來數年記憶體供給受限的情況下，Muse 認為，美光目前高達 68%、處在「歷史高檔」的毛利率，明年還有進一步擴張的空間。

記憶體將是 AI 最大受益者

摩根士丹利分析師 Joseph Moore 同樣將美光與輝達相提並論，指出在 AI 晶片龍頭之外，美光的財測反映出「可能是美國半導體產業史上數一數二強勁」的營收上升空間。

他補充說，淨利展望比市場共識高出 75%。

美光股價今年來截至周三收盤累計上漲 168%。Moore 表示，儘管對估值仍有些顧慮，但「現在的情況實在太好、也很耐久，讓人很難去擔心。」

Moore 說：「只要 AI 這首音樂還在播放，美光就會持續交出強勁指引。」若 AI 交易如他預期持續擴大，受益的不會只有輝達這類晶片製造商，還會出現更廣泛的「外溢效應」，而「記憶體將是最大的受益者」。