鉅亨網編譯陳韋廷 2025-12-19 10:00

白宮周四 (18 日) 發布聲明表示，美國總統川普已簽署一項行政命令，以「美國優先」為核心重構國家太空政策，目標是在探索、安全及商業領域確立全球領導地位。這項被視為冷戰以來最全面的太空戰略調整，明確了載人深空探索、商業航太擴張與尖端技術佈局的具體路徑。

根據行政命令，美國將在 2028 年前透過「Artemis 計畫」實現太空人重返月球，並於 2030 年前建成永久性月球前哨站初步設施，同步推動月球及軌道核反應爐部署，為長期駐留提供能源保障。

為加速太空能力建設，川普下令升級發射基礎設施、簡化採購流程，並透過商業合作模式在 2030 年前取代國際太空站 (ISS)，刺激私人部門創新。白宮科技政策辦公室將主導協調 NASA、國防部等多機構執行，設定嚴格時間表以審查計畫進度與成本。

商業航太市場成為政策重點。川普下令，2028 年必須吸引至少 500 億美元新增投資進入美國航太市場，提升發射頻率與基礎建設效能，推動形成替代 ISS 的商業解決方案。

同時，美國將在頻譜管理領域強化全球話語權，以增強技術競爭力與市場准入優勢。

在先進技術領域上，除核能應用外，川普行政命令中還要求建構太空交通管理體系、治理軌道碎片，並建立地月空間定位導航系統，鞏固美國在標準制定與服務供給上的主導地位。

值得注意的是，川普還下令撤銷 2021 年設立的國家航太委員會相關行政命令，並調整太空交通管理政策以適應商業化需求。