小摩看好2026半導體投資 博通、今年大漲170%的美光等六檔皆入選

鉅亨網編譯余曉惠 2025-12-17 13:10

即使投資人擔憂人工智慧 (AI) 泡沫，摩根大通 (J.P. Morgan) 仍看好多檔半導體領域 2026 年的表現，把博通 (Broadcom)(AVGO-US)、美光 (MU-US) 在內的六檔股票列為投資首選。

小摩看好2026半導體投資 首選博通、今年大漲170%的美光為首選 (圖:Shutterstock)

摩根大通分析師 Harlan Sur 周二 (16 日) 指出，資料中心資本支出今年預估激增 65%，明年繼續看增 50%，這個趨勢將嘉惠整個半導體產業鏈的硬體股，包括記憶體零件和聯網技術的製造商。

ASIC 商機

博通和邁威爾都可望隨 ASIC 採用率提升而受益。摩根大通預測，博通 2026 會計年度的 AI 營收至少可達 550-600 億美元，邁威爾則可望在新的一年迎接「強勁布局」，理由是 AI 業務放量、景氣循環行的業務回暖。

Analog Devices 在高效能類比晶片市場排名第二大，Sur 看好該公司拿下設計案，明年 AI 營收有機會達到 5-6 億美元。

美光今年股價累積大漲 173%，即使如此，Sur 認為 2026 年仍有上漲空間，支撐力量來自產品價格上揚、毛利率續增，以及潛在的財測上修。

輝達、應材也受青睞

Sur 表示，隨著相關支出持續攀升，市場對 AI 泡沫的疑慮短期內恐怕不會消退，但他強調，展望未來，AI 在消費端與企業端的採用率持續提升，加上 AI 工作負載的運算強度不斷提高，對加速運算與相關基礎建設的龐大需求將持續增加。

儘管他預期明年的基礎建設部署仍可能受到供應鏈限制，但 Sur 指出，正面來看，供給短缺可能拉長 AI 投資循環，進而「為半導體產業創造長達數年的成長跑道」。

此外，Sur 也預期工業與車用市場的趨勢將在明年好轉。