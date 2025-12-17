小摩看好2026半導體投資 博通、今年大漲170%的美光等六檔皆入選
鉅亨網編譯余曉惠
即使投資人擔憂人工智慧 (AI) 泡沫，摩根大通 (J.P. Morgan) 仍看好多檔半導體領域 2026 年的表現，把博通 (Broadcom)(AVGO-US)、美光 (MU-US) 在內的六檔股票列為投資首選。
摩根大通分析師 Harlan Sur 周二 (16 日) 指出，資料中心資本支出今年預估激增 65%，明年繼續看增 50%，這個趨勢將嘉惠整個半導體產業鏈的硬體股，包括記憶體零件和聯網技術的製造商。
Sur 點名 2026 年半導體投資首選，包括：博通、邁威爾 (Marvell)(MRVL-US)、Analog Devices(ADI-US)、美光 (MU-US)。此外，科磊 (KLA)(KLAC-US) 是唯一入選的晶片設備股，新思科技 (Synopsys)(SNPS-US) 則是唯一的晶片設計軟體股。
ASIC 商機
博通和邁威爾都可望隨 ASIC 採用率提升而受益。摩根大通預測，博通 2026 會計年度的 AI 營收至少可達 550-600 億美元，邁威爾則可望在新的一年迎接「強勁布局」，理由是 AI 業務放量、景氣循環行的業務回暖。
Analog Devices 在高效能類比晶片市場排名第二大，Sur 看好該公司拿下設計案，明年 AI 營收有機會達到 5-6 億美元。
美光今年股價累積大漲 173%，即使如此，Sur 認為 2026 年仍有上漲空間，支撐力量來自產品價格上揚、毛利率續增，以及潛在的財測上修。
輝達、應材也受青睞
Sur 團隊同樣看好輝達 (NVDA-US)、科林研發 (Lam Research)(LRCX-US)、益華電腦 (Cadence Design Systems)(CDNS-US)、應用材料 (Applied Materials)(AMAT-US)、威騰電子 (Western Digital)(WDC-US) 與 Astera Labs(ALAB-US) 的股票，儘管這些並非分析師的首選標的。
Sur 表示，隨著相關支出持續攀升，市場對 AI 泡沫的疑慮短期內恐怕不會消退，但他強調，展望未來，AI 在消費端與企業端的採用率持續提升，加上 AI 工作負載的運算強度不斷提高，對加速運算與相關基礎建設的龐大需求將持續增加。
儘管他預期明年的基礎建設部署仍可能受到供應鏈限制，但 Sur 指出，正面來看，供給短缺可能拉長 AI 投資循環，進而「為半導體產業創造長達數年的成長跑道」。
此外，Sur 也預期工業與車用市場的趨勢將在明年好轉。
Sur 團隊預估，半導體產業明年營收成長率約在 10-15% 之間，其中 AI 基礎建設布局曝險度較高的公司，將成為最大受惠者。
