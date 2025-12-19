鉅亨網編譯陳又嘉 綜合外電 2025-12-19 06:03

美光科技 (Micron Technology)(MU-US) 股價周四 (18 日) 大漲 10.21%，因這家記憶體晶片製造商預測本季營收與獲利將大幅跳升，毛利率更將創下歷史新高。在人工智慧 (AI) 工作負載帶動下，記憶體價格與需求同步走高，推動美光第一財季交出破紀錄的成績單。

摩根士丹利分析師 Joseph Moore 形容，這份財報是除了輝達 (Nvidia)(NVDA-US) 之外「美國半導體產業史上，營收與淨利超預期幅度最大的一次」。

‌



分析師指出，「如果 AI 如我們預期持續成長，未來 12 個月，AI 題材的受惠範圍將不再僅限於處理器類股，記憶體將是最大受益者之一。」

美光公布，截至 11 月 27 日止一季，非 GAAP 每股盈餘 (EPS) 為 4.78 美元，明顯優於分析師平均預期的 3.94 美元。營收達 136.4 億美元，較去年同期的 87.1 億美元大幅成長，也高於市場預期的 128.3 億美元。

受惠於傳統 DRAM 價格強勁反彈，以及生成式 AI 工作負載帶動的高速記憶體需求增加，美光表現亮眼。

展望 2026 會計年度第二季，美光預估營收將達 187 億美元，正負誤差 4 億美元，遠高於華爾街預估的 142.3 億美元。每股盈餘中值為 8.42 美元，幾乎是市場共識 4.49 美元的兩倍。

公司預期毛利率將攀升至 68%，創歷史新高，季增 11.2 個百分點。

記憶體供應鏈的調查顯示，在供應可用性令人憂心、且市場預期供需吃緊可能延續至 2026 年的情況下，美光核心獲利來源 DRAM 在本季及接下來幾季的價格，可能出現雙位數的季增幅。

美光執行長 Sanjay Mehrotra 在聲明中表示，「在 2026 財年第一季，美光在公司整體及各事業部門都創下營收新高，並實現顯著的毛利擴張。」

美光業務主管 Sumit Sadana 直言，「我們早就賣到供不應求。我們的模型中仍存在大量未被滿足的需求，這與未來可預見期間內，需求遠高於供給的環境完全一致。」

公司預期，隨著持續投資以支援 AI 系統所需的記憶體與儲存需求，2026 會計年度的營運表現將進一步增強。

高頻寬記憶體 (HBM) 與先進 NAND 在 AI 系統中的需求增溫，提升了美光的定價能力、毛利率與現金流。

美光表示，營運現金流攀升至 84.1 億美元，高於前一季的 57.3 億美元與去年同期的 32.4 億美元，自由現金流更創下歷史新高。