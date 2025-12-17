鉅亨網編譯王貞懿 綜合外電 2025-12-17 22:53

綜合外媒報導，OpenAI 正與亞馬遜 (AMZN-US) 初步洽談募資至少 100 億美元，並將採用亞馬遜旗下 AWS 的自研 AI 晶片 Trainium。此交易有助亞馬遜擴大 AI 市場影響力，強化與輝達 (NVDA-US) 的競爭實力。

OpenAI正與亞馬遜洽談募資至少100億美元，並將採用AWS自研AI晶片Trainium。(圖:Shutterstock)

知情人士透露，該交易仍處於談判初期，條件可能改變，也可能破局。

亞馬遜自研晶片的一大勝利

若此交易成真，對亞馬遜的晶片事業將是一大勝利。輝達雖仍主導高性能 AI 晶片市場，但包括 Meta(META-US) 在內的開發商已開始嘗試 Alphabet(GOOGL-US) 旗下 Google 等公司的產品。

Trainium 晶片是亞馬遜在 AI 領域突圍的關鍵武器，用來強化雲端業務 AWS。AWS 是全球最大的雲端服務供應商，但在 AI 市場面臨微軟 (MSFT-US) 等對手激烈競爭，難以複製在傳統雲端市場的優勢。微軟正是 OpenAI 最大金主。

亞馬遜瞄準追求高性價比的企業。該公司表示，比起主流的輝達 GPU，Trainium 晶片能用更低成本、更高效率執行 AI 運算。

去年 10 月開始洽談

據《The Information》稍早報導，OpenAI 與亞馬遜約從去年 10 月開始洽商，時間點就在 OpenAI 完成公司架構改革之後。OpenAI 從非營利組織轉型為營利公司的改革計畫歷時近一年才敲定，微軟最終取得 27% 持股。

OpenAI 與亞馬遜上月才宣布一項協議，AWS 將在未來七年向 OpenAI 提供 380 億美元的雲端運算資源，不過當時的聲明顯示，該協議仍需要輝達供應數十萬顆晶片。

投資泡沫疑慮浮現

OpenAI 的快速崛起凸顯 AI 技術正掀起投資狂熱，這項技術具有顛覆產業與經濟結構的潛力。