華爾街搶捧川普兒童投資帳戶！達里歐捐7,500萬美元、貝萊德配對員工子女存款

鉅亨網編譯王貞懿 綜合外電 2025-12-18 03:07

綜合外媒周三 (17 日) 報導，橋水基金創辦人達里歐 (Ray Dalio) 宣布將為康州約 30 萬名兒童各捐 250 美元，加入「川普帳戶」計畫。貝萊德 (BLK-US)、紐約梅隆銀行等企業也宣布配對員工子女存款，華爾街競相表態支持川普這項兒童儲蓄計畫。

企業競相表態支持川普這項兒童儲蓄計畫。(圖:Reuters/TPG)

橋水基金創辦人達里歐表示，他的基金會將為康乃狄克州約 30 萬名兒童的「川普帳戶」各存入 250 美元，總金額達 7,500 萬美元。

「川普帳戶」網站已經上線。（圖：trumpaccounts.gov）

Visa 在社群媒體表示，計劃將川普帳戶納入員工福利，但未提供細節。Charter 今年 7 月宣布將配對員工帳戶的聯邦政府存款。紐約梅隆銀行 (BK-US) 本月也推出計畫，將配對符合資格的美國員工新生兒 1,000 美元存款。

企業爭相表態支持

企業和富豪捐款湧入，凸顯商界領袖急於公開支持川普視為政治遺產的計畫。

本月稍早，戴爾 (DELL-US) 創辦人 Michael Dell 和妻子 Susan 宣布，將為 2,500 萬名美國兒童各捐 250 美元，總額 62.5 億美元。這筆錢將用於年齡較大、不符合聯邦政府補助資格的兒童帳戶。

達里歐在 Instagram 貼文中說：「我和妻子 Barbara 堅信機會平等的重要性。我在很小的時候接觸股市，這改變了我的人生。」

根據彭博億萬富豪指數，達里歐身價 195 億美元。最新申報文件顯示，他的基金會和另一個 Dalio Family Fund 在年初合計持有 57 億美元資產，2024 年增加超過 8.3 億美元。

什麼是川普帳戶？

「川普帳戶」是川普今年通過的數兆美元稅收和支出法案建立的稅惠儲蓄帳戶。2025 年至 2028 年出生的嬰兒，每人將獲得政府存入的 1,000 美元，沒有收入限制，只要是美國公民都符合資格。

開設川普帳戶需填寫 IRS 4547 表格，可單獨申報或隨 2025 年報稅一起提交。2026 年年中起，也可在 trumpaccounts.gov 網站線上申請。

帳戶必須投資於主要追蹤美國企業的低成本指數基金，在孩子年滿 18 歲前無法提領。屆時帳戶將轉為個人退休帳戶，提前提領需繳罰款，但用於教育或首次購屋等特定用途則不受限。

華爾街關注商機

新儲蓄工具的推出在華爾街引發高度關注，投資人等著看哪些金融服務公司將參與託管和管理這些投資帳戶。