鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-12-16 22:41

美國最新就業數據顯示經濟持續降溫，但尚未出現快速惡化跡象，華爾街周二 (16 日) 開盤主要指數小幅走低，市場反應相對平淡。由於數據受到政府停擺影響而顯得雜訊偏高，投資人態度審慎，美股、美債與美元走勢波動有限，市場仍押注聯準會 (Fed) 在未來一年持續降息，以支撐美國經濟。

截稿前，道瓊工業指數跌近 70 點或 0.1%，那斯達克綜合指數跌近 20 點或近 0.1%，標普 500 指數跌 0.2%，費城半導體指數漲近 0.3%。

‌



美國最新就業數據顯示，就業市場動能轉弱但尚未快速惡化，未能明顯改變華爾街對聯準會 (Fed) 持續降息的預期，美股與美債同步震盪，市場交投趨於觀望。

在最新非農就業數據公布後，美股盤前表現變化不大，美國公債與美元走勢同樣平淡。標普 500 期貨幾乎持平，10 年期美國公債殖利率報 4.17%，變化有限；《彭博》美元指數下跌 0.2%，油價走低。投資人持續押注，就業市場逐步降溫將為 Fed 在未來數月進一步降息鋪路。

根據美國勞工部勞工統計局 (BLS) 公布的資料，11 月非農就業人數增加 6.4 萬人，10 月則修正為減少 10.5 萬人。11 月失業率升至 4.6%，高於 9 月的 4.4%，並創 2021 年以來新高。由於政府停擺影響，BLS 未能補行公布 10 月失業率。

互惠美國資本管理公司 (Mutual of America Capital Management) 投資長坦普曼 (Jerry Tempelman) 表示，這份報告可能有助於緩解市場對就業市場過快降溫的部分疑慮。

市場人士指出，本週密集出爐的經濟數據，將為投資人與政策制定者提供美國經濟最新輪廓，並影響 Fed 後續政策走向。稍早公布的數據顯示，美國 10 月零售銷售幾乎持平，主因汽車銷售與加油站收入下滑。

交易員目前預期，Fed 在 2026 年至少還會再降息兩次、每次 1 碼 (25 個基點)，以支撐經濟表現，儘管 Fed 官員的中位數預測僅為一次降息。

另一方面，美國財政部長貝森特 (Scott Bessent) 受訪時表示，本周仍將進行一至兩場 Fed 主席人選面談，川普總統可能於明年 1 月初對外宣布人選。

美國銀行 (BAC-US) 最新單月調查顯示，資金管理人對經濟成長、股市與商品的信心高漲。策略師哈奈特 (Michael Hartnett) 指出，這種樂觀程度在本世紀僅出現過 8 次，但市場仍對美國科技股評價過高保持戒心，人工智慧泡沫被視為最大尾端風險。

與此同時，賣方分析師普遍認為，美國企業獲利動能仍具支撐。傑富瑞 (Jefferies) 彙整的數據顯示，標普 500 企業獲利成長速度預料將一路加快至 2027 年，並連續三年維持雙位數成長。

截至台北時間周二（16 日）22 時許：

焦點個股：

卡夫亨氏 (KHC-US) 早盤股價上漲 1.47%，至每股 24.86 美元

卡夫亨氏 (Kraft Heinz) 宣布，將由前 Kellanova 執行長卡希蘭 (Steve Cahillane) 出任公司新任執行長，為公司預計於明年啟動的分拆計畫鋪路。卡希蘭將於明年 1 月 1 日正式上任。

輝瑞 (PFE-US) 早盤股價下跌 1.00%，至每股 26.17 美元

輝瑞 (Pfizer) 表示，隨著公司透過一連串高價併購重建藥品研發管線，預期 2026 年營收將幾乎持平。輝瑞預估，2026 年營收將介於 595 億至 625 億美元，與華爾街預期大致相符；今年營收預估為 620 億美元，符合 11 月初公布的區間。公司並預期，2026 年調整後每股盈餘將達 2.80 至 3 美元。

Strategy(MSTR-US) 早盤股價上漲 2.75%，至每股 166.53 美元

根據周一提交的監管文件，Strategy 在 12 月 8 日至 14 日期間斥資 9.803 億美元購入比特幣，為 7 月以來最大單周買入量，也是其連續第二周增持超 1 萬枚比特幣。值得注意的是，市場猜測公司將於 1 月 15 日被剔除那斯達克 100 指數；對此公司警告：若該提案通過，可能引發「極其有害」的市場連鎖反應。

今日關鍵經濟數據：

美國 11 月非農新增就業報 6.4 萬人，預期 4.0 萬人，前值 11.9 萬

美國 11 月失業率報 4.6%，預期 4.5%，前值 4.4%

美國 11 月平均每周工時報 34.3 小時，預期 34.2 小時，前值 34.2 小時

美國 11 月平均每小時薪資年增率報 3.5%，預期 3.6%，修正後前值 3.7%

美國 11 月平均每小時薪資月增率報 0.1%，預期 0.3%，前值 0.4%

美國 11 月勞動參與率報 62.5%，前值 62.4%

美國 10 月零售銷售月增率報 0.0%，預期 0.1%，修正後前值 0.1%

美國 12 月服務業 PMI 初值預期 54.0，前值 54.1

美國 12 月製造業 PMI 初值預期 52.0，前值 52.2

美國 12 月綜合 PMI 初值前值 54.2

華爾街分析：