勞動市場數據好壞參半，失業率攀升至四年多來高點，引發市場對經濟健康狀況的疑慮，美股主指週二 (16 日) 普遍疲弱，道瓊下滑超 300 點。特斯拉時隔一年再創歷史新高。

美國勞工統計局數據顯示，11 月非農就業人口增加 6.4 萬人，優於市場預期的 5 萬人，也扭轉 10 月大幅減少 10.5 萬人的疲弱表現。不過，11 月失業率升至 4.6%，高於市場預估的 4.5%，並創下四年多來新高，凸顯勞動市場放緩的疑慮仍在升溫。

投資機構 Jefferies 指出，目前數據尚不足以顯示勞動市場風險結構已出現明顯改變，若聯準會在當前情況下召開會議，決策官員可能傾向維持利率不變。不過，該機構仍預期，隨著 2026 年通膨壓力進一步緩解，政策利率有空間逐步朝中性水準調整。

市場也關注即將公布的 11 月消費者物價指數 (CPI) ，該數據將成為評估通膨走勢與利率政策方向的重要依據。勞動市場與通膨表現，一直是聯準會決定是否進一步降息的兩大核心考量。

美股週二 (16 日) 主要指數表現：

美股道瓊指數下跌 302.3 點，或 0.62%，收 48,114.26 點。

那斯達克指數上漲 54.049 點，或 0.23%，收 23,111.462 點。

S&P 500 指數下跌 16.25 點，或 0.24%，收 6,800.26 點。

費城半導體指數下跌 31.967 點，或 0.46%，收 6,958.438 點。

NYSE FANG+ 指數上漲 79.50 點，或 0.50%，收 15,826.62 點。

標普 11 大板塊以能源、醫療保健跌幅居前，僅科技、非必需消費與通訊服務板塊逆勢收紅。(圖：finviz)

焦點個股

NYSE FANG + 指數中的科技五大巨頭普遍揚升。Meta (META-US) 上漲 1.49%；蘋果 (AAPL-US) 漲 0.18%；Alphabet (GOOGL-US) 跌 0.54%；微軟 (MSFT-US) 漲 0.33%；亞馬遜 (AMZN-US) 漲 0.01%。

台股 ADR 僅聯電收漲。台積電 ADR (TSM-US) 跌 0.30%；日月光 ADR (ASX-US) 下跌 1.80%；聯電 ADR (UMC-US) 漲 0.64%；中華電信 ADR (CHT-US) 跌 0.89%。

企業新聞

福特 (F-US) 微升 0.15% 至每股 13.67 美元。福特週二宣布策略重大轉彎，將取消全電動 F-150 皮卡、另一款電動卡車以及電動商用廂式車的生產計畫，轉而聚焦油電混合車、燃油車與較小型平價的電動車。

福特消息不足以令電動車投資人過於擔憂，因為其焦點已轉向特斯拉的無人駕駛計程車計畫。

特斯拉 (TSLA-US) 週二喜漲 3.07% 至每股 489.88 美元，時隔一年再寫歷史新高紀錄，市值來到 1.54 兆美元。

摩根士丹利預計到 2026 年，特斯拉 Robotaxi 車隊將增至 1,000 輛。同時，瑞穗銀行分析師提高特斯拉的目標價，自 475 美元上漲至 530 美元，並維持「買入」評級。

川普對歐盟 (EU) 發出明確警告，若針對美企的數位稅與相關監管措施不取消，將對歐盟科技公司採取報復措施，Spotify (SPOT-US) 週二早盤嚇跌，尾盤有所拉回，收紅 0.33% 至每股 579.07 美元。

Visa (V-US) 週二公告允許美國銀行使用 USDC 穩定幣進行交易結算後， Circle Internet Group(CRCL-US) 飛漲 9.99% 至每股 83 美元。

Zynex (ZYXI-US) 聲請破產保護，不過公司聲明中並未披露破產的具體因素，該股週二股價幾乎腰斬，暴跌 48.60% 至每股 0.34 美元。

經濟數據

美國 11 月非農新增就業報 6.4 萬人，預期 4.0 萬人，前值 11.9 萬

美國 11 月失業率報 4.6%，預期 4.5%，前值 4.4%

美國 11 月平均每周工時報 34.3 小時，預期 34.2 小時，前值 34.2 小時

美國 11 月平均每小時薪資年增率報 3.5%，預期 3.6%，修正後前值 3.7%

美國 11 月平均每小時薪資月增率報 0.1%，預期 0.3%，前值 0.4%

美國 11 月勞動參與率報 62.5%，前值 62.4%

美國 10 月零售銷售月增率報 0.0%，預期 0.1%，修正後前值 0.1%

美國 12 月服務業 PMI 初值報 52.9，預期 54.0，前值 54.1

美國 12 月製造業 PMI 初值報 51.8，預期 52.0，前值 52.2

美國 12 月綜合 PMI 初值報 53.0，預期 53.9，前值 54.2

華爾街分析

Bolvin 財富管理集團總裁 Gina Bolvin 指出，最新數據反映出美國經濟動能正在放緩。

她表示，就業人數仍維持成長，但已開始顯露疲態，消費力道依舊存在，卻未進一步加速。在這樣的環境下，聯準會在政策轉向時可保有更大的操作彈性，無需急於行動；同時，投資人也更應將焦點放在體質健全的優質資產、具收益特性的投資，以及具長線潛力的主題，而不是被短期市場雜音牽著鼻子走。

Strategas 技術與總經研究主管 Chris Verrone 指出，從未來四到六個月的時間軸來看，若聚焦與實體經濟連動度較高的產業板塊，市場仍存在進一步走升的空間。

他進一步說明，部分已開始浮現轉折訊號的板塊正好印證這一點。從創新高並持續擴散的產業來看，包括工業、金融、非必需消費品與原物料，整體走勢傳遞出相當鮮明的實體經濟復甦氛圍。