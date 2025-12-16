鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-12-16 22:00

綜合外媒報導，美國商務部周二 (16 日) 公布因政府停擺而延後發布的數據顯示，美國 10 月零售銷售表現意外持平，汽車銷售下滑與加油站收入減少，抵銷其他零售類別的支出成長。不過，若排除汽車與部分波動較大的項目，核心零售指標表現穩健，顯示消費動能在年終購物季初期仍具支撐力。

商務部指出，10 月未經通膨調整的零售銷售金額在 9 月上修至成長 0.1% 後，10 月幾乎沒有變化，低於市場原先預期的小幅成長。若排除汽車經銷商與加油站，零售銷售則增加 0.5%。

汽車銷售下滑成最大拖累 多數零售類別仍成長

從細項來看，13 個零售類別中有 8 個呈現成長，百貨公司與線上零售銷售表現穩健，電子與家電、家具、運動用品等類別亦見回溫。不過，汽車銷售下滑 1.6%，成為壓抑整體零售表現的主因之一，部分原因與電動車聯邦稅賦補貼到期有關。

此外，汽油價格走低，也壓抑加油站銷售金額。餐廳與酒吧支出則下滑 0.4%，為零售報告中唯一的服務業項目。經濟學家指出，由於零售銷售數據未經通膨調整，月增幅有時反映價格變動而非實際需求變化，且零售銷售主要反映商品支出，約占家庭總支出的三分之一。

核心零售指標轉強 高所得家庭支撐消費動能

被視為國內生產毛額 (GDP) 中商品支出關鍵指標的「控制組」零售銷售，10 月成長 0.8%，不僅優於市場預期，也創 4 個月來最大增幅。該指標排除餐飲、汽車、建材與加油站，更能反映實質消費趨勢。

分析指出，10 月被視為年終購物季的非正式起點，大型零售商提早推出促銷活動，吸引消費者提前採購。而有部分分析認為，非實體通路銷售 10 月顯著成長，可能反映部分消費提前至年終購物季初期。

調查顯示，近期消費動能主要由高所得家庭支撐，年收入較高族群持續在娛樂、服飾、航空旅遊與住宿等項目增加支出；相較之下，低收入與中等收入家庭因生活成本上升而趨於審慎，支出縮減情況較為明顯。