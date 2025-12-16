降息潮下的異數！日本估升1碼、利率挑戰1995年新高

鉅亨網編譯余曉惠 2025-12-16 07:20

日本銀行 (央行，BOJ) 總裁植田和男本周五預料將把基準利率調升 1 碼 (25 個基點) 至 0.75%，創 30 年來最高水準，但未來利率展望愈來愈不明朗，原因是日本政府對廉價融資的需求，與日元貶值導致的進口價格上漲，存在衝突。

日本首相高市早苗去年曾批升息是「愚蠢」的決定，如今正面臨生活成長高漲侵蝕執政黨支持基礎的考驗。她自 10 月上任以來已把抗通膨列為優先要務，也避免批評植田逐步收回寬鬆政策的計畫。

然而，在政府預定 12 月下旬公布下一財政年度預算之際，高市也必須避免因公債殖利率大幅飆高導致政府的債務利息負擔加重。日本 10 年期公債殖利率本月稍早一度升至 1.97%，創 18 年新高，植田當時出面示警，殖利率上升得「稍微有點快」。

日本基準利率上回處在目前水準時，公債殖利率約為 3%。日本是已開發國家中公共債務負擔最高的國家，殖利率若回到該水準，將限制政府的支出空間，這讓一方面試圖緩解物價壓力，另一方面也希望提高國防支出因應中國的高市政府，感到兩難。

市場壓倒性預測

法國巴黎銀行 (BNP Paribas) 日本首席經濟學家 Ryutaro Kono 說：「考量到高市政府偏好低利率環境，我們認為升息步伐將維持在大約每半年一次。」但他補充說，「若匯率出現變化，迫使日銀加快緊縮的風險並不小。」

市場普遍預期，日銀決策委員會本周將升息 1 碼至 0.75%。這將是植田上任日銀總裁以來，彭博調查的 50 位受訪經濟學家首度一致有相同的看法。

這也可能是自 7 月以來，9 人組成的決策團隊首次全體無異議通過的升息決定。在前兩次會議中，曾有兩名委員以支持升息為由投下反對票。

隔夜指數交換合約 (OIS) 顯示，日本央行本周升息的機率超過 90%，比市場 10 月底定價的機率高出一倍以上。根據彭博調查的數據，合約也顯示在 2026 年 10 月之前，還會再有一次升息。

路透訪調的 70 名經濟學家，也有九成預測日銀本周將升息 1 碼。超過三分之二的受訪者認為，接下來到明年 9 月底，利率將再調升到至少 1%。

罕見與 Fed 反向而行

隨著市場加碼押注 12 月升息，日元已從 11 月下旬低點反彈超過 1%，當時日元兌美元一度貶至 10 個月低點。

日本 30 年期公債殖利率本月稍早曾觸及歷史新高，漲勢快於短天期債券，反映市場擔憂國家財政惡化，也對日銀緊縮步伐過慢、無法有效壓制通膨心存疑慮。

若周五升息成真，日本央行成為今年唯一仍在升息的主要央行。這也將是自日本央行自 1998 年採用現行制度以來，首次與聯準會 (Fed) 在同一個月內以相反方向調整利率。

左右利率展望關鍵

曾任日本央行國際部門主管 Shigeto Nagai 表示：「今年發生了很多事，未來可能還有更多動盪。植田若能持續升息，算是相當幸運。」

植田本月稍早已明確釋放升息訊號，這也意味著，市場周五關注的焦點將在未來升息節奏的相關線索上

植田曾在 10 月的上次政策會議後表示，明年春季年度勞資薪資談判的初步動能，是決定升息時機的關鍵。

瑞穗研究技術公司高級日本經濟經濟學家 Yusuke Koshiyama 說：「到 12 月會議召開時，應該會有短觀調查等足夠的訊息，來判斷春季工資談判的初始階段。」

知情人士上周向彭博透露，日銀官員認為，即使把借貸成本升到 0.75%，政策仍未達到所謂的「中性利率」。部分官員甚至認為，1% 的利率水準仍低於中性利率。

日本的核心通膨指標已連續超過三年半維持在日銀的 2% 目標之上，創下 1992 年以來最長紀錄。日元走弱使企業將較高的投入成本轉嫁給消費者，進而推升通膨。

高市政府立場

目前日元兌美元徘徊在 155 附近，接近去年迫使財務省四度進場干預的水準。財務主管片山皋月近日表示，干預仍是一個選項，這種說法相當罕見，顯示官方的不滿情緒正在升高。

美國財政部長貝森特 (Scott Bessent) 曾表示，日本政府應先讓日本央行升息，再考慮進場干預。在金融生涯造訪日本超過 50 次的他，8 月曾對罕見的干預直言，日銀在處理通膨問題上「落後形勢」。

在高市接任自民黨黨魁之前，該執政黨已在最近兩次全國選舉中失去優勢，於參眾兩院皆喪失多數席次。這項歷史性挫敗，迫使高市上台後優先處理通膨問題。

三菱 UFJ 摩根士丹利證券首席債券策略師 Naomi Muguruma 說：「政府與市場的溝通，如今已變得比植田對利率路徑的指引更為重要。」

即使周五如市場預期升息，日本的基準利率仍將是主要央行中第二低，僅高於瑞士。