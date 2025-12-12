鉅亨網編輯林羿君 2025-12-12 14:20

根據彭博對日本央行（BOJ）觀察人士的調查，所有受訪者一致認為，日本央行將在下週調升政策利率，這將是自今年 1 月以來首度重啟升息循環。

調查顯示，全部 50 位經濟學家一致預期，日本央行將在 26 日結束的政策會議上，把基準利率上調至 0.75%。這也是自植田和男出任總裁以來，首次出現所有受訪者都預測將調整利率的情況。

‌



外界普遍預期，日本央行在停頓數月、評估美國總統川普關稅政策影響後，將重啟升息循環。由於此次升息行動已被市場完全消化，許多日本央行觀察人士指出，這場會議的焦點將放在是否釋出未來升息步調的相關訊號，以及本輪升息循環的可能終點。

東海東京證券首席債券策略師 Kazuhiko Sano 在調查回覆中表示：「這次升息已是板上釘釘，關鍵在於是否會調整對中性利率的看法。」

所謂中性利率，是指貨幣政策既不具緊縮、也不具刺激效果的水準，是判斷政策利率合適位置的重要門檻。植田和男曾表示，即使升息，整體政策立場仍將維持寬鬆。

將近三分之二的分析師認為，日本央行自本月起，大約每半年升息一次；約 20% 的受訪者認為一年才會升息一次，僅有 2% 認為將採取每季升息的步調。經濟學家對本輪升息循環的終端利率預估中位數回升至 1.25%，顯示多數人預期，在下週升息之後，還會再有兩次升息。

外界對日本央行 = 將採取行動的高度共識，反映出植田和男近來致力於加強與市場的溝通。此前，2024 年 7 月的一次升息出乎許多投資人意料，並被認為助長了市場動盪。

植田和男本月稍早發表了一場作風罕見的演說，明確對外「預告」本次會議將升息。此舉正值日圓兌美元貶至近 10 個月低點後不到兩週的時間，也讓進口成本上升、進一步推升通膨壓力的風險浮現。

此外，受訪者中高達 98% 指出，匯率也是關鍵因素之一，使得首相高市早苗的政府難以對日本央行施壓、要求停止升息。向來被視為支持貨幣寬鬆立場的高市，近來也未對升息表達反對意見。

日本央行已指出，日本的中性利率大致落在 1% 至 2.5% 之間。將近一半的分析師表示，預期日本央行將針對其對中性利率的看法釋出新的訊息；約 30% 認為不會，另有 23% 則認為目前仍難以判斷。

法國興業銀行日本首席經濟學家 Jin Kenzaki 表示，他利用日本央行模型並套用最新數據重新計算中性利率後，發現估值上調了 0.1 個百分點。

不過，他也指出：「要明確顯示區間下限已經上升，恐怕並不容易。」

根據調查，在政策利率仍低於推估中性區間的情況下，約 80% 的受訪者認為，日本央行將持續強調實質利率仍處於「顯著偏低水準」，這將是顯示仍有進一步調升借貸成本空間的重要訊號。