鉅亨網編譯陳韋廷 2025-12-11 17:10

日本央行 (BOJ) 前審議委員早川英男周三 (10 日) 透露，BOJ 總裁植田和男可能啟動最多四輪升息，除市場普遍預期下周五 (19 日) 升息外，後續可能再調整三次。若成真，日本將結束長達十年的超寬鬆週期，日元從「廉價融資工具」向「高收益資產」的蛻變也進入關鍵階段。

早川受訪時明確指出，BOJ 可能認為自身已落後於經濟情勢，即使下周五升息後，植田仍將暗示緊縮週期未結束。早川預測，BOJ 將恢復「每六個月升息一次」的節奏，最終利率目標鎖定 1.5%，這意味著除了下周五外，明年還需三次升息。

目前，市場聚焦 BOJ 對「中性利率」(既不刺激也不抑制經濟的理論利率) 的表態，BOJ 此前預估區間為 1%-2.5%，早川認為後續可能縮小範圍，更多細節或於明年 1 月經濟展望報告中披露。

近來，BOJ 總裁植田和男密集發聲，強調「將基於數據做出正確判斷」，並稱升息後金融環境仍寬鬆，試圖消除市場對「貨幣政策與政府財政衝突」的疑慮。

早川指出，植田以近乎斷言的方式預告升息，但延後至下個月觀察薪資成長資料本更合理。

日相高市早苗上月推出的超預期經濟刺激計畫已引發擔憂。早川警告，高市透過財政赤字刺激本不疲軟的經濟，恐加劇通膨壓力，迫使 BOJ 加快升息並推高終端利率，植田顯然意識到政策滯後風險，必須在高市財政政策與通膨控制之間艱難平衡。

早川的預判也為日元匯率勾勒出中期下行框架，因持續升息周期將扭轉過去十餘年日元走貶趨勢，短期需緊盯下周五利率會議聲明措辭，任何鷹派暗示都將強化日元空頭信心。儘管日元中長期看跌，但美國政治風險與日本財政赤字可能引發階段性反彈。