鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-12-15 20:20

儘管英國富時 100 指數在 2025 年表現強勁，上漲了 19%，有望錄得 16 年來最佳成績，甚至超越了標普 500 和歐元斯托克 50 指數，但更側重國內市場的富時 250 指數，卻難以擺脫困境。

富時100指數邁向16年最佳 但投資人對英國國內市場普遍憂慮 (圖:shutterstock)

由於高利率、低迷的經濟前景以及日益增加的稅負，投資情緒受到壓抑。富時 250 指數今年迄今僅上漲 6.5%，遠遠落後於藍籌股，摩根大通策略師 Mislav Matejka 指出，投資人對英國的成長、稅收和政治局勢感到擔憂。

英國經濟正處於風險之中，在財政大臣 Rachel Reeves 提高稅收的預算案公佈前，10 月活動已下滑，英國面臨自工黨執政以來的首次季度經濟萎縮風險。

雖然市場幾乎已消化了英格蘭銀行本週會議降息的可能性，且預計到六月還會有另一次降息，但若沒有更明確的成長改善，單靠降息可能不足以支撐市場。

相較之下，歐元區中型股表現突出，受惠於更寬鬆的貨幣政策，漲幅達到 17%。數據顯示，富時 250 指數明年 (2026 年) 的獲利成長預估僅為 7.5%，遠低於歐元斯托克中型股的 27%。

巴克萊策略師 Emmanuel Cau 提到，考量到脫歐後的結構性逆風，以及政府缺乏促進長期成長的政策，很難對更廣泛的英國股市持樂觀態度。

然而，專家也看到了選擇性的機會。富時 100 指數因其防禦性、價值傾斜的特質和具吸引力的估值，被視為有用的多元化工具，且在投資人規避風險時往往表現更好。

隨著利率開始下降，房屋建築商、房地產和消費相關產業有望出現早期復甦跡象。摩根大通的 Matejka 認為，2026 年的降息空間可能超過目前貨幣市場定價的兩次。

Invesco 專家 Martin Walker 則表示，悲觀情緒正在為潛在的改善奠定基礎，因為較低的利率能鼓勵不願消費的家庭再次支出。英國家庭擁有相當於 GDP 14% 的儲蓄，一旦信心恢復，這筆資金便可能被釋放。Walker 特別看好公用事業、國際化的消費必需品公司、醫療保健以及國內銀行。

在估值方面，雖然英國股市估值仍相對較低，但富時 350 指數目前的本益比約為預期獲利的 13 倍，高於長期平均的 12 倍。