鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-12-15 19:40

日本央行周一 (15 日) 發布一份特別薪資報告，為本周的利率決策會議奠定基礎。報告顯示，儘管許多企業正為美國關稅對利潤的衝擊做準備，但日本企業界看來仍渴望在下一財年繼續提高薪資。

日本央行報告證實薪資動能不減 市場預測本周升息機率94%(圖:shutterstock)

報告指出，大多數總部與分支機構的報告提及，企業預期 2026 財年的加薪幅度將大致與實現高薪資成長的 2025 財年相同。這股加薪動能即便面臨美國關稅，仍保持完整。

‌



央行收集的資訊顯示，企業認為，面對持續且嚴重的勞動力短缺，為了留住員工並提升工作積極性，有必要在 2026 財年維持與 2025 財年相當的薪資上調幅度。央行 29 個辦事處預計，日本薪資將保持相似的成長率。

雖然央行提到，預期利潤會明顯改善的公司數量並不多，部分原因歸於美國關稅的影響，但這並未削弱企業對加薪的必要性認知。

這份積極的發現，加上同日公布的短觀商業景氣調查顯示大型製造商信心達到四年來最高水準，進一步強化了央行升息的預期。總裁植田和男此前曾表示，他將積極收集薪資數據，以便在周五結束的會議上做出適當的利率決定。