日元急升！傳日銀本月升息1碼 利率恐創30年新高

《彭博》周五 (5 日) 援引知情人士消息報導，日銀 (日本央行 / BOJ) 官員傾向在 12 月利率決策會議升息，只要期間未出現重大經濟或金融市場衝擊，將準備進行調整，並開放未來持續升息的可能。若升息成真，日本利率將攀升至近 30 年新高。

消息人士指出，只要央行對經濟前景的評估得以實現，日銀將在未來數個月維持升息選項，不過央行仍會對升息幅度保持謹慎，避免過度收緊金融環境。

市場人士普遍預期，日銀最有可能在 12 月 19 日結束的會議上，將基準利率上調 1 碼 (0.25 個百分點) 至 0.75%。若此進展落實，將是日本自 1995 年以來最高利率水準。

受到消息刺激，日元兌美元短線升值，從約 155 迅速升至約 154.56。

升息討論升溫市場預期攀升

本周市場對日銀「即將升息」的預期大幅提高，此前央行總裁植田和男在周一演說中表示，委員會將「做出適當的利率決策」。此番措辭與他今年 1 月升息前的對外談話類似。知情人士指出，日銀官員清楚了解市場會如何解讀此訊號，顯示外界解讀與央行意圖一致。

隔夜利率交換 (OIS) 市場顯示，交易員押注 12 月升息的機率約達 90%。

此外，熟悉決策人士也透露，即便日本首相高市早苗過去較支持貨幣寬鬆政策，相關官員近期態度顯示，不會在日銀決定升息時進行阻擋，這使決策路徑更加明朗。

官員評估，由於企業獲利維持高檔，加上美國關稅衝擊更趨明朗，企業仍有能力推動薪資調整，使央行先前的通膨與成長展望更有可能成真。

仍非貨幣緊縮日銀強調「只是調整寬鬆」

儘管市場聚焦升息幅度與節奏，日銀官員強調，升息並不等同貨幣緊縮，而是「調整寬鬆政策」。在名目利率上調後，實質利率仍低於零，因此金融條件仍將維持支持經濟的立場，而非抑制成長。

日銀估計的「中性利率」仍落在 1% 至 2.5% 的廣泛區間，官員認為目前仍難以精準鎖定確切水準。因此央行可能將強調，必須觀察每次升息後的經濟反應，再決定未來升息幅度與節奏，而非事先確立升息終點。

在 12 月決策會議前，日銀將先公布單季「短觀調查」(Tankan)，為央行觀察企業景氣與資本支出的重要參考。決策也可能受到美國聯準會 (Fed) 下周利率決議的影響，若 Fed 釋出降息訊號，可能間接影響市場動態與日元走勢。