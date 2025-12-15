鉅亨網編譯莊閔棻 2025-12-15 16:40

全球記憶體短缺問題已對科技產業造成廣泛衝擊，DRAM 供應鏈前景充滿不確定性。為深入了解市場現況，《Wccftech》專訪南韓記憶體大廠 SK 海力士（SK hynix），針對當前 DRAM 短缺情勢及公司因應策略進行說明。

報導指出，消費者應密切關注 DRAM 短缺的後續發展，因為包括筆記型電腦、個人電腦、智慧型手機及各類記憶體相關設備，未來價格恐面臨進一步上漲壓力。

‌



市場評估顯示，這波記憶體短缺可能不只是短期現象，目前看來，供應吃緊的狀況恐將延續至 2027 年，甚至更久，對整體產業形成長期挑戰。

SK 海力士回應記憶體短缺

針對外界關注的「記憶體超級週期」以及供應鏈調整進度，SK 海力士表示，公司已完成新一代 M15X 晶圓廠為期兩年的建設工程，並提前正式啟用。

該廠將專注於高頻寬記憶體的生產，並預計於明年開始全面量產，將在公司每月整體晶圓產出中占據相當比重。

SK 海力士提到，M15X 是公司近年來規模最大的投資計畫之一，預估投入金額約 36 億美元。

SK 海力士進一步指出，由於記憶體需求成長速度遠超過原先預期，公司正積極透過先進製造基礎設施，主動確保晶圓廠空間與生產產能，其中包括已啟用的 M15X，以及預計於 2027 年上半年投產的龍仁（Yongin）晶圓廠。

該公司強調，相關投資有助於其更有效率地回應 AI 記憶體需求快速攀升，以及客戶應用場景持續演變的趨勢。

不過，SK 海力士也坦言，由於供應鏈仍在調整，加上 AI 領域的潛在需求變化尚未完全明朗，現階段就 DRAM 短缺及其持續時間下定論，仍屬言之過早。

展望未來，SK 海力士預期最遲至 2027 年上半年大幅提升 DRAM 產能，以支撐市場需求成長。

針對市場關心的客戶分配問題，尤其是否優先供應特定產業，SK 海力士並未透露具體細節，但強調其 DRAM 生產線服務對象涵蓋多元客戶，並致力於滿足整體市場需求。

SK 海力士也指出，公司將持續維持在 HBM 市場的高市占率，客戶不僅限於主要 GPU 業者，亦涵蓋 ASIC 等多元應用領域。未來將憑藉產品競爭力與客戶信任，攜手客戶開發下一代產品，推動 AI 產業進一步發展。

《Wccftech》分析指出，由於晶圓廠擴建與生產線重新配置本身就需要數月時間，DRAM 製造商短期內可採取的應對空間有限。

再加上大型雲端服務供應商與科技巨頭積極洽談長期 DRAM 合約，一般消費性市場恐將持續處於不利地位。