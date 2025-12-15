鉅亨網編譯莊閔棻 2025-12-15 13:40

隨著記憶體供應短缺情況持續惡化，最新報告指出，未來筆電市場恐將面臨更明顯的規格與價格限制。其中，「8GB 記憶體」配置預料將變得更加普遍，成為廠商在 DRAM 供應吃緊下，兼顧成本與出貨穩定度的折衷選項。

根據《Wccftech》報導，筆電製造商已開始將 DRAM 供應短缺納入長期規劃，不僅調整產品記憶體配置，也同步反映在終端售價上。

‌



為確保庫存穩定並維持獲利能力，部分品牌已啟動明顯的漲價策略。

市調機構 TrendForce 分析指出，目前市占比重最高的中階筆電市場，未來將更頻繁採用 8GB RAM 規格，以確保供應鏈穩定並維持出貨動能。

TrendForce 進一步指出，隨著製造商將「長期調整」正式納入策略考量，筆電出貨規格已逐步向 8GB 記憶體集中，且預期到 2026 年第二季前後，筆電價格波動幅度恐將更加劇烈，市場面臨新一波價格調整壓力。

另一方面，由於聯想 (03396-HK) 等廠商過去仰賴相對充足的 DRAM 庫存，今年整體僅出現小幅度的筆電漲價；然而隨著庫存優勢逐漸消退，最新情勢顯示，更多品牌正被迫跟進調漲售價。

微軟 Copilot PC 設下 16GB 門檻 高 RAM 筆電不再理所當然

微軟 (MSFT-US) 於 2025 年為 Copilot 認證 PC 設立 16GB RAM 的基本門檻，原本被視為 AI PC 時代的標準配置。

然而，隨著記憶體成本持續攀升，市場最新跡象顯示，高容量 RAM 的筆電恐不再是「標配」，而是需要額外付費的升級選項。

這樣的變化，甚至可能迫使軟體與應用程式開發商重新思考 記憶體使用效率，以降低對高 RAM 配置的依賴。

目前已有品牌反映出此一趨勢。以戴爾為例，筆電從 16GB 升級至 32GB LPDDR5X 記憶體，需額外支付約 550 美元，顯示 PC 廠商在記憶體升級定價策略上，正逐漸逼近蘋果 (AAPL-US) 的高價模式。